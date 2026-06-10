Däckpersonal sökes till MekoPartner i Enköping Heltid eller deltid
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2026-06-10
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MekoPartner i Enköping söker däckpersonal för både heltid och deltid vid behov
Är du praktiskt lagd, noggrann och trivs med ett fysiskt arbete i ett högt tempo? Vi söker nu däckpersonal som kan arbeta både heltid och deltid vid behov i vår verkstad i Enköping.
MekoPartner är en modern bilverkstad som ingår i samma koncern som Mekonomen. Vi arbetar med service, reparationer och däckhantering för de flesta bilmärken och söker nu förstärkning till vårt team inför kommande säsonger och löpande verksamhet.
Du kommer i första hand arbeta med däck, men vid behov även hjälpa till i verkstaden med enklare arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Hjulskifte och däckhantering
Montering, balansering och kontroll av däck
Tvätt och förvaring av hjul
Kontroll av däckskick och slitage
In- och utcheckning av hjul i lager/däckhotell
Vid behov: enklare arbetsuppgifter i verkstaden
Vi söker dig som
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete och högt tempo
Kan arbeta självständigt men även i team
Är flexibel och kan hoppa in vid behov
Har B-körkort (krav)
Erfarenhet av däckarbete eller verkstadsarbete är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Möjlighet till både heltid och deltidsanställning
Ett varierande och praktiskt arbete i en modern verkstad
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom fordonsbranschen
Personalrabatter och förmånliga villkor för dig och dina närstående enligt överenskommelse
Arbete i ett företag som ingår i Mekonomens koncern
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: enkoping@mekopartner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däck". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköping Servicecenter AB
(org.nr 559543-2716), https://www.mekopartner.se/hitta-verkstad/enkoping/enkoping-servicecenter-ab/
Kvartsgatan 15 (visa karta
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749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9956556