Säljare Volvo till Brandt Dingle
Brandt Personbilar AB / Butikssäljarjobb / Munkedal Visa alla butikssäljarjobb i Munkedal
2026-06-10
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Älskar du att skapa affärer, bygga relationer och ge kunder en upplevelse som överträffar deras förväntningar? Då kan du vara vår nästa Volvo-säljare på anläggningen i Dingle. Hos oss får du representera ett av Sveriges starkaste varumärken och vara med och guida kunder till deras nästa bilaffär.
Om rollenSom Volvo-säljare ansvarar du för försäljningen av nya och begagnade bilar till både privat- och företagskunder. Du driver affären hela vägen från första kontakt till leverans och arbetar aktivt med att skapa nya affärsmöjligheter samtidigt som du bygger långsiktiga kundrelationer. Genom ditt engagemang och affärsfokus hjälper du kunderna att hitta rätt lösning utifrån deras behov.
Hos oss får du arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken i en bransch i ständig utveckling. Vi erbjuder en varierad roll med stort eget ansvar, tydliga mål och goda möjligheter att påverka dina resultat. Du blir en del av ett engagerat team där kundfokus, affärsmannaskap och samarbete är nyckeln till framgång. Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
🔸 Gymnasiekompetens och körkort är ett krav.
🔸 Vi ser gärna att du har god lokalkännedom och tidigare säljerfarenhet.
🔸 Du är en lagspelare som trivs med att tillsammans i grupp jobba mot uppsatta mål.
🔸 Du drivs av att göra affärer och har ett starkt fokus på resultat och nöjda kunder.
🔸 Du tar initiativ, är flexibel för förändringar och har alltid en affärsmöjlighet i åtanke.
🔸 Du är strukturerad och uppskattar rutiner och processer att jobba efter.
VillkorProvanställning sex månader och därefter tillsvidareanställning. Som säljare är du schemalagd både på vardagar och varannan helg. Urvalsarbete sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka gärna in din ansökan idag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande – strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuderPå Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandt Personbilar AB
(org.nr 556056-2166), https://www.brandtbil.se/jobba-hos-oss/
Kustvägen 1 (visa karta
)
455 61 DINGLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Oskar Appell 0500-123456 Jobbnummer
9956562