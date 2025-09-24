Lokalvårdare (extrajobb)
Är du sugen på att ha ett extrajobb där det är du som håller ordning och reda på arbetsplatsen? Butiks-städning beläget på Mariedal.
Vi söker just nu någon som vill utöka sin hushållskassa och/eller ha en mindre sysselsättning. Funkar jättebra för dig som studerar eller är pensionär och självklart andra likväl.
Arbetstid är förelagt 08.00 - 10.00 på morgonen måndag och torsdag (två dagar i veckan)
Som person ser vi också att du är noggrann, punktlig och gillar att ha ordning. Du gillar även att ha ett aktivt arbete där du får använda kroppen. Du är driven och tar självständigt ansvar för ditt arbete och vill ge god service samt har öga för detaljer. Vi ser gärna att du är framåt som person och vågar ta för dig.
Krav att du ska kunna tala och förstå svenska.
Timlön efter kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: julia@mittstad.se Arbetsgivarens referens
