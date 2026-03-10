Lokalvårdare, Älmhult
Candeo Städservice AB / Städarjobb / Älmhult Visa alla städarjobb i Älmhult
Vi söker en lokalvårdare i Älmhult för städning hos både företag och privata bostäder (hemstäd).
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 % som startar med 6 månaders provanställning. Den innefattar städning hos våra kunder i Älmhult med omnejd.
Krav på Körkort manuell växellåda.
Vi söker dig som är positiv och serviceinriktad, som tycker det är roligt att ta initiativ och lösa problem. Du ska vara noggrann och klara av att arbeta självständigt och uppskattat ett högt tempo. Du kommer arbeta nära kunden och det är viktigt att du har lätt för att komma överens med människor.
Vi ser gärna att du trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete, och att du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet av lokalvård är ett krav.
Det är meriterande om du har Städutbildning PRYL, SRY-yrkesbevis, eller tidigare har arbetat med:
• Hemstäd
• Flyttstäd
• Fönsterputs
• Golvvård
Vi på Candeo är en städfirma som har varit verksamma i Städbranschen i över 30 år, där vi hjälper företag, kommuner och privatpersoner runt om i Sverige bland annat i Kristianstad, Älmhult, Växjö.
Då våra annonser kan få stora mängder sökande har vi inte möjlighet att bekräfta allas ansökan. Vi ber om förståelse för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@candeo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Älmhult". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Candeo Städservice AB
(org.nr 556599-4364) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Candeo Städservice AB Jobbnummer
9787010