Lokalvårdare
Miljonbemanning AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-06-16
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Om kundföretaget
Vill du arbeta med lokalvård i en professionell verksamhet där kvalitet, service och noggrannhet står i centrum? Har du ett par års erfarenhet av lokalvård och trivs med ett självständigt och ansvarsfullt arbete? Då kan detta bemanningsuppdrag i Malmö vara något för dig.
För kunds räkning söker Miljonbemanning nu en erfaren och serviceinriktad lokalvårdare för ett heltidsuppdrag med start under vecka 31.
Kunden är en väletablerad internationell aktör inom arbetsplats- och fastighetsservice som hjälper företag och organisationer att skapa rena, trygga och välfungerande miljöer. Verksamheten kännetecknas av tydliga arbetsmetoder, höga kvalitetskrav och ett starkt fokus på service, hållbarhet och arbetsmiljö.
Som lokalvårdare blir du en viktig del av kundens dagliga verksamhet. Genom ditt arbete bidrar du till att lokalerna håller en hög standard och att medarbetare, besökare och kunder möts av en ren, trivsam och professionell miljö.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare ansvarar du för att utföra daglig städning och andra förekommande lokalvårdsuppgifter enligt fastställda rutiner, instruktioner och kvalitetskrav.
Arbetet kan utföras i olika typer av verksamhetslokaler och innebär att du behöver kunna arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
I rollen ingår bland annat att:
utföra daglig städning av verksamhetslokaler
rengöra golv, arbetsytor, gemensamma utrymmen och personalutrymmen
städa och fylla på material i toaletter och hygienutrymmen
tömma papperskorgar och hantera avfall enligt gällande rutiner
använda städredskap, maskiner och rengöringsmedel på ett korrekt och säkert sätt
följa arbetsinstruktioner, hygienkrav och säkerhetsrutiner
kontrollera kvaliteten på det egna arbetet
rapportera avvikelser, materialbehov eller eventuella fel i lokalerna
samarbeta med arbetsledning, kollegor och övrig personal
bidra till en trygg, inkluderande och välfungerande arbetsmiljö
Arbetet passar dig som är noggrann, pålitlig och van vid att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du behöver kunna arbeta i ett jämnt tempo och samtidigt behålla kvaliteten i ditt arbete under hela arbetsdagen.
Vi söker dig som
har minst ett par års dokumenterad erfarenhet av arbete som lokalvårdare
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
kan förstå och följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner
har erfarenhet av professionell lokalvård och vanligt förekommande städmetoder
är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
är punktlig och har en hög arbetsmoral
kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
är serviceinriktad och bidrar till en positiv arbetsmiljö
har den fysiska förmåga som krävs för att arbeta med lokalvård under en hel arbetsdag
Det är meriterande om du har genomgått en utbildning inom lokalvård, exempelvis SRY eller PRYL. Erfarenhet av maskinstädning, golvvård eller lokalvård i större verksamhetslokaler är också meriterande.Övrig information
Detta är ett bemanningsuppdrag via Miljonbemanning.
Tjänsten är på heltid med placering i Malmö. Arbetstiden är förlagd till måndag–fredag kl. 06.00–14.30.
Uppdraget startar under vecka 31. Inför uppdragsstarten genomförs två dagars betald introduktion och inlärning på torsdagen och fredagen veckan innan. Det är därför viktigt att du är tillgänglig både för introduktionen och för uppdragets start.
Arbetet utförs ute hos kunden och du förväntas följa kundens rutiner, arbetsmetoder och kvalitetskrav.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
.
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa rätt förutsättningar för våra kandidater att realisera sina mål och för våra kundföretag att nå sina.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915158-2054620". Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), https://jobb.miljonbemanning.se
Fagerstagatan 1D (visa karta
)
214 44 MALMÖ Arbetsplats
Miljonbemanning Jobbnummer
9965010