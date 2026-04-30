Lokalvårdare
Region Uppsala folkhögskola Wik
Kultur och bildning är Region Uppsalas kulturförvaltning och består av enheterna Konstenheten, Kulturutveckling, Region Uppsala folkhögskola, Strategiska enheten, Verksamhetsstöd samt konferensanläggningen Wiks slott. Kulturnämnden är förvaltningens politiska styrelse. Målen för Region Uppsalas kulturpolitik är ett rikt konstliv av hög kvalitet, en hög kulturell delaktighet och en attraktiv livsmiljö.
Region Uppsala folkhögskola - Här växer kunskap och människor
Region Uppsala folkhögskola är en mötesplats för folkbildning och kultur. Genom folkbildning skapar vi möjligheter för människor att hitta kunskap och vägledning i strävan efter personlig utveckling. Folkbildning håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin genom att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället samt bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Kunskap, nyfikenhet och utveckling är ledord för hur vi arbetar. Vi har ett brett utbud av kurser med fokus på kultur och språk samt behörighetsgivande allmänna kurser. Vi finns på fyra platser i Uppsala län: Wik, Uppsala, Tierp och Heby.
Vill du bidra till en ren, trygg och trivsam miljö för deltagare och medarbetare? Vi söker nu en lokalvårdare till Folkhögskolan på Wik.
Folkhögskolan på Wik bedriver sin verksamhet i flertal byggnader på skolområdet. Som lokalvårdare ansvarar du för städning av skolans lokaler, internat, personalbostäder och gemensamma utrymmen. Arbetet består främst av daglig städning samt återkommande större städinsatser under året.
Tjänsten innebär till stor del ensamarbete. Du arbetar utifrån städscheman och ansvarar för att planera och genomföra dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt. Samtidigt ingår samarbete och kontakt med deltagare och kollegor i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-04-30KvalifikationerKvalifikationer
• Erfarenhet av lokalvård
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Förmåga att följa rutiner och städscheman
• Goda kunskaper i svenska
• God samarbetsförmåga
• Lösningsfokuserad
Meriterande:
• Erfarenhet av lokalvård i skolmiljö
• Datavana
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och självgående. Du har ett professionellt bemötande, god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
En tillsvidareanställning med tillträde 1 augusti, eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Kontakta bitr. rektor Igor Kaluzny tel: 018511698 eller mejl: igor.kaluzny@regionuppsala.se
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KIL03/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
750 26 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9884286