Lokalvårdare
Habo kommun, Tekniska förvaltningen / Städarjobb / Habo Visa alla städarjobb i Habo
2026-03-18
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Tekniska förvaltningen i Habo
Serviceavdelningen är Habo kommuns centrala städfunktion som ansvarar för den dagliga städningen samt periodiskt underhåll av kommunens samtliga fastigheter, såsom skolor, förskolor, äldreboenden och kontorsbyggnader m.m. Enheten består av ett 30-tal medarbetare samt timvikarier.Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en bra och serviceinriktad lokalvård till våra kunder med daglig städning av kommunens samtliga lokaler, samt periodiska insatser såsom golvvård med maskin, storstädning och andra underhållande åtgärder.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstiden är måndag-fredag 06:00-15:00
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan utföra arbetsuppgifterna självständigt, är positiv, tar egna initiativ och är flexibel. Du har god organisations-, kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har en väl utvecklad servicekänsla och trivs med att skapa en ren och trivsam miljö. Du kan prioritera och lösa problem i ett högt tempo.
Det är även viktigt att du behärskar svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med lokalvård, men det är inget krav.
B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Servicechef
Jenny Nätt jenny.natt@habokommun.se 0720-856311 Jobbnummer
9805823