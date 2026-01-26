Lokalvårdare
Städkraft i Järfälla AB / Städarjobb / Sundbyberg Visa alla städarjobb i Sundbyberg
2026-01-26
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städkraft i Järfälla AB i Sundbyberg
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Företaget letar efter duktiga medarbetare.
Lokalvård på kontor, trappstädningen, gym hallar.
Vi söker dig som är noggrann och gillar ordning, som kan jobba på kvällarna. Som kan arbeta självständigt eller i teamet samt ta ansvar, som trivs med aktivt arbete.
Arbetsuppgifter: Städa och hålla ordning på arbetsplats.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: stadkraftab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städkraft i Järfälla AB
(org.nr 556737-5554)
Fjällnäsvägen 4 A (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Kontakt
Neofytos Sideras n.sideras@stadkraftab.se 0735211211 Jobbnummer
9703292