Lokalvårdare

Städkraft i Järfälla AB / Städarjobb / Sundbyberg
2026-01-26


Företaget letar efter duktiga medarbetare.
Lokalvård på kontor, trappstädningen, gym hallar.
Vi söker dig som är noggrann och gillar ordning, som kan jobba på kvällarna. Som kan arbeta självständigt eller i teamet samt ta ansvar, som trivs med aktivt arbete.
Arbetsuppgifter: Städa och hålla ordning på arbetsplats.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: stadkraftab@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Städkraft i Järfälla AB (org.nr 556737-5554)
Fjällnäsvägen 4 A (visa karta)
172 64  SUNDBYBERG

Kontakt
Neofytos Sideras
n.sideras@stadkraftab.se
0735211211

Jobbnummer
9703292

