Lokalvårdare

Snabb Jobb Sverige AB / Städarjobb / Helsingborg
2026-01-19


Visa alla städarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Snabb Jobb Sverige AB i Helsingborg, Eslöv, Lund, Malmö, Kristianstad eller i hela Sverige

Städare sökes till restaurang
Vi söker en noggrann och pålitlig städare till vår restaurang. Är du serviceinriktad, ansvarstagande och tycker om att arbeta i en miljö där kvalitet och hygien är viktigt? Då kan detta vara jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2026-01-19

Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av restaurangens lokaler
Städning av kök, matsal, toaletter och personalutrymmen
Säkerställa att hygien- och säkerhetsrutiner följs

Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och ansvarsfull
Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Kan arbeta självständigt
Är flexibel med arbetstider (kvällar och/eller helger kan förekomma)

Vi erbjuder:
Trygg anställning enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö

Så ansöker du
Skriv ansökningskoden SHLV002 i övrig information.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHLV002".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snabb Jobb Sverige AB (org.nr 559455-1946)

Jobbnummer
9691301

Prenumerera på jobb från Snabb Jobb Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Snabb Jobb Sverige AB: