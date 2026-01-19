Lokalvårdare
2026-01-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Eslöv
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
Städare sökes till restaurang
Vi söker en noggrann och pålitlig städare till vår restaurang. Är du serviceinriktad, ansvarstagande och tycker om att arbeta i en miljö där kvalitet och hygien är viktigt? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av restaurangens lokaler
Städning av kök, matsal, toaletter och personalutrymmen
Säkerställa att hygien- och säkerhetsrutiner följs
Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och ansvarsfull
Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Kan arbeta självständigt
Är flexibel med arbetstider (kvällar och/eller helger kan förekomma)
Vi erbjuder:
Trygg anställning enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljöSå ansöker du
Skriv ansökningskoden SHLV002 i övrig information.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
