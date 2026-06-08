Erfaren Ekonom/Controller till vår kund i Södertälje
Bemannia AB (Publ.) / Controllerjobb / Södertälje Visa alla controllerjobb i Södertälje
2026-06-08
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet som driver utvecklingen av ett hållbart och innovativt livsmedelssystem?
Vi söker nu en erfaren och engagerad Ekonom/Controller för ett längre konsultuppdrag under ett föräldraledighetsvikariat.
Verksamheten är placerad i Södertälje och bedrivs genom ett flertal utvecklingsprojekt med fokus på näringslivsutveckling, offentliga måltider, hållbara menykoncept och andra framtidsinriktade satsningar.
Om uppdraget Som ekonom hos vår kund blir du en viktig kugge i ett projektteam där du ska ha koll på alla regler som både regionala-, statliga- och EU-finansierade projekt kräver. Du tvekar inte inför att ta tag i byråkratiska frågor och du har stenkoll på siffror, men är också flexibel där det är möjligt. Därför är du noggrann och analytisk, har ett öppet sinne och en vilja att hitta lösningar på komplexa problem. Du kommer att arbeta nära projektledningen och bevakar alla projektbudgetar, redovisar ekonomin gentemot våra finansiärer och kommunicerar budgetutfall till kommunens interna administration, projektteam, styrgrupper och partners vilket kräver ett visst mått av pedagogisk ådra. I arbetet ingår det även administrativa uppgifter som bland annat fakturahantering och arkivering.
Uppdraget är en heltidstjänst med start omgående och pågår till och med augusti 2027.
Dina arbetsuppgifter
Genomföra ekonomiska utredningar och analyser tillsammans med verksamhetens chefer.
Samla in, bearbeta och analysera ekonomiska underlag.
Göra självständiga bedömningar och ta fram rapporter och beslutsunderlag.
Arbeta med bokslut, budget, prognoser och ekonomisk uppföljning.
Presentera analyser och ekonomiskt material för ledning och verksamhet.
Ta fram budgetar på olika nivåer och följa upp verksamhetens ekonomi.
Ge ledning och verksamhet ekonomiskt stöd och relevant ekonomisk information.
Utveckla och förbättra ekonomiska processer och rutiner.
Ta fram riktlinjer för budgetarbete samt planera och koordinera budgetprocesser.
Ansvara för ekonomisk rapportering gentemot finansiärer.
Hantera administrativa uppgifter såsom fakturahantering och arkivering.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi eller annan likvärdig utbildning med ekonomisk inriktning.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av budgetarbete, uppföljning och prognoser i större organisationer. (gärna en kommun)
Goda kunskaper inom redovisning.
Erfarenhet av arbete i ekonomisystem, gärna Unit4 ERP (Agresso) och e-handelssystem.
Erfarenhet av att hantera större budgetar.
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska.
Minst två års erfarenhet som controller.
Meriterande
Erfarenhet av ekonomisk redovisning och rapportering gentemot finansiärer såsom Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Vinnova, Jordbruksverket eller regioner.
Kunskap om ovanstående organisationers redovisningskrav och system.
Erfarenhet av ekonomisystem såsom Unit4 ERP (Agresso), Raindance eller Visma.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 12 juni.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, sanna.perjons@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853628-2040052". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Södertälje centrum (visa karta
)
151 32 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9951374