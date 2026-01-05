Lokalvårdare
Carolines städservice söker nu medarbetare
Vi är det lilla företaget med personlig service.
Söker dig som är passionerad i ditt arbete, kan arbeta självständigt och tar eget ansvar. Du utför städuppdragen med känsla och stor noggrannhet.
Som lokalvårdare kommer du att få chansen att förvandla röriga rum till skinande rena oaser. Du kommer få städa i allt från mysiga lägenheter och villor till kontorslokaler. Även pusta en del fönster samt flyttstäda.
Dina personliga egenskaper: Ansvarsfull, positiv och självständig. Du har en förmåga att hitta lösningar och se möjligheter i olika situationer.
Körkort och tillgång till bil är ett KRAV för att kunna ta dig till och mellan jobben!
Du ska ha goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
I dagsläget söker vi en person som kan jobba ca20h veckan. Du ska även kunna jobba kväll.
Hoppas detta låter intressant och att du vill bli en del av teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Endast ansökningar via mejl!
E-post: Info@carolinesstadservice.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eriksson, Caroline Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carolines städservice Kontakt
Caroline Eriksson Info@carolinesstadservice.se Jobbnummer
9668674