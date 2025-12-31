Lokalvårdare
Långasjönäs Camping & Stugby AB / Städarjobb / Karlshamn Visa alla städarjobb i Karlshamn
2025-12-31
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Långasjönäs Camping & Stugby AB i Karlshamn
Långasjönäs Camping & Stugby AB söker någon som är intresserad i en anställning som lokalvårdare. Anställning är från 01.05 till 31.10.2026. Sista ansökningsdatum är 12 januari 2026. Intervju kommer att hållas vecka 2-3.
Arbetstimmar enligt arbetsscheman, där även röda dagar och helger ingår. I perioden v25-32 (sommarlovsperioden) ligger antal arbetstimmar på minst 16 och max 40 timmar/veckan. Innan v25 och från v33 är arbetstimmar begränsade till någon enstaka dag/dagar, vilket i så fall är valfritt och du kan tacka nej till eller ja tills dessa extra timmar.
Vi söker
Vi söker en engagerad och serviceinriktad lokalvårdare till vår camping. Tjänsten kan även omfatta andra arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov, vilket innebär att vi värdesätter flexibilitet. Du trivs med att arbeta i team men är samtidigt självgående och tar egna initiativ. Du ser vad som behöver göras utan att bli tillsagd och tar ansvar för att uppgifterna slutförs.
Du blir en del av ett mindre team med både fastanställda och säsongsanställda, på en av Blekinges vackraste platser.Publiceringsdatum2025-12-31Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter är framför allt städning och kontroll av våra stugor och servicehuset och tillhörande arbetsuppgifter, såsom tvätt av sängkläder.
Ibland kan andra typ av uppgifter ingå beroende på vad som behövs göra, vilket betyder att viss flexibilitet krävs. Vid behov kan mindre receptionsarbete att ingå i arbetsuppgifterna.
Krav för tjänsten
Tidigare erfarenhet inom städbranschen är meriterande
Förmåga att lösa problem självständigt
B-körkort (manuell).
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Minst 18 år
Flytande svenska i tal och skrift samt god förmåga att kommunicera på engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Skicka CV och personligt brev via e-post. Både CV och brev ska vara i PDF-format.
E-post: karel@langasjonas.com Arbetsgivare Långasjönäs Camping & Stugby AB
(org.nr 556749-6301)
Långasjönäsvägen 49 (visa karta
)
374 91 ASARUM Kontakt
Karel Vanrietvelde karel@langasjonas.com 0702656811 Jobbnummer
9666698