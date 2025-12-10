Lokalvårdare
2025-12-10
Vi växer och söker en städare till som ska städa på vårt bageri Du måste förstå vikten i att vi alltid måste kunna leverera städning enligt uppgjort schema. Du som är noggrann, är effektiv, gillar ordning, är trevlig, kan svenska eller engelska & har körkort, kan snabbt få jobb...
Vi erbjuder ett hel- eller deltidsjobb. Timanställning som kan övergå i fast anställning eller timmar vid behov, måndag till fredag, dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: brodresan2024@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smörgås Butik i Storås AB
