Lokalvårdare
Nordisk Kompetens AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2025-09-18
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Sollentuna
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Täby
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Lokalvårdare sökes för kunds räkningPubliceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
• Städare - erfarenhet efterfrågas
Anställningsstöd
Meriterande
• Uppfyller villkoren för nystartsjobb
Testa om du uppfyller kraven för nystartsjobb (Öppnas i en ny flik)
Vi söker personal till Norra Stockholm omgående.
Tjänsten är på heltid och 6 månaders provanställning. Kvalifikationer
svenska eller engelska.
Bor I norra Stockholm
Kan jobba tidigt på morgonen.
Du behöver inte ha erfarenhet av att ha jobbat som städare tidigare, det viktigaste för oss är att du tycker om att göra fint. Tjänsten kan vara både hygien städning, kontorsstädning, hem städning.
Vid frågor maila: Haider@nordiskkompetens.se
tel: 072-9880033 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens Jobbnummer
9516116