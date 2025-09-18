Lokalvårdare

Nordisk Kompetens AB / Städarjobb / Sollentuna
2025-09-18


Lokalvårdare sökes för kunds räkning

Publiceringsdatum
2025-09-18

Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet

Meriterande

• Städare - erfarenhet efterfrågas

Anställningsstöd

Meriterande

• Uppfyller villkoren för nystartsjobb

Vi söker personal till Norra Stockholm omgående.

Tjänsten är på heltid och 6 månaders provanställning.

Kvalifikationer
svenska eller engelska.

Bor I norra Stockholm

Kan jobba tidigt på morgonen.

Du behöver inte ha erfarenhet av att ha jobbat som städare tidigare, det viktigaste för oss är att du tycker om att göra fint. Tjänsten kan vara både hygien städning, kontorsstädning, hem städning.

Vid frågor maila: Haider@nordiskkompetens.se tel: 072-9880033

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk kompetens AB (org.nr 556987-0750)

Arbetsplats
Nordisk Kompetens

Jobbnummer
9516116

