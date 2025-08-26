Lokalvårdare
2025-08-26
Vi är en privat förskola som ligger i Snogeröd Höörs kommun som söker lokalvårdare till våra lokaler. Vi är en privat förskola som ligger i Snogeröd Höörs kommun. Vi söker en städare/lokalvårdare som kan arbeta ca 30 timmar per månad gärna kväll alt sen eftermiddag. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet inom yrket samt kan vara flexibel med olika städ uppdrag samt arbeta självständigt. Vi söker en lokalvårdare som kan arbeta ca 30 timmar per månad på en förskola. Vi ser gärna att du har erfarenhet från lokalvårdar yrket samt att du kan arbeta självständigt och vara flexibel med städuppgifterna. Vi finns i Snogeröd som ligger i Höörs kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: marie@solglimten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solglimten Ekonomisk Fören
243 95 HÖÖR Arbetsplats
Solglimten Ek Fören Kontakt
Rektor
Marie Lannek marie@solglimten.se Jobbnummer
