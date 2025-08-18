Lokalvårdare
Som lokalvårdare träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket.
Du arbetar främst med lokalvård på sjukhus och har nära kontakt med arbetskamrater, kunder och patienter. Du erbjuds variation och utveckling.
Arbetet är förlagt till dag. Pass på kvällar och helger kan bli. Helgtjänstgöring kan också bli aktuellt längre fram.
För att lyckas i rollen som servicearbetare:
Du behöver ha ett gott bemötande; du bidrar till en god relation med kund, kollegor och övriga kontakter på arbetsplatsen.
Du ska vara engagerad; du visar intresse, vilja och engagemang till att ge bra service.
Du ska vara ansvarstagande; du tar ansvar genom att vara noggrann och lojal mot sitt uppdrag.
I ditt arbete har du många kontakter, därför är det viktigt att du kan ha dialog på svenska, samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner.
Du behöver kunna hantera IT-system/läsplatta/smartphone samt maila och söka information på nätet utan problem.
Du behöver ha bra fysik krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt eller utföra upprepande arbetsmoment.
Det är meriterande med städutbildning eller likvärdig yrkeserfarenhet, samt erfarenhet av arbete med maskinkörning. I detta arbete ingår ansvar för en städrobot.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. De kandidater som är aktuella för en intervju kommer att bli kontaktad efter ansökningstiden är slut. Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Marina Nilsson på telefonnummer 0737-103441.
Vårt erbjudande
Vi kan service och vet vikten av att vårt arbete görs rätt. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
