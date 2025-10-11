Lokalvårdare - Skaraborg
2025-10-11
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
Är du pålitlig och gillar att jobba under eget ansvar?
Då är du den vi söker!
Vi är ett litet ugnt familjärt företag som nu är på jakt efter förstärkning, vi söker dig gammal som ung!
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv, ansvarsfull, flexibel, punktlig och som gillar att jobba.
Du ska kunna jobba både i team och själv.
Tidigare erfarenhet av lokalvård är ett plus, men absolut inget krav.
Våra krav är att du förstår och talar svenska flytande samt har B-körkort.
I arbetsuppgifterna ingår mestadels städning utav trapphus, tvättstugor, kontorslokaler och fönsterputs.
Det kan även tillkomma bygg- och flyttstäd utav lägenheter.
Vi utför uppdrag inom Skaraborg, mestadels runt Mariestad, Lidköping, Skara och Skövde.
Just nu söker vi en timanställd, men med goda möjligheter till en fast tillsvidareanställning framöver.
Är det dig vi letar efter?
Skicka då iväg ett mail till oss!
Vi ser fram emot att du blir en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: esttorebodaab@gmail.com
(org.nr 556850-6769)
För detta jobb krävs körkort.
