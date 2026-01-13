Lokalvård/Hemstäd Borlänge
Maid For You i Sverige AB / Städarjobb / Borlänge
2026-01-13
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Visa alla jobb hos Maid For You i Sverige AB i Borlänge
, Avesta
eller i hela Sverige
Vi växer och behöver bli fler!
Utgångsort Borlänge.
Tjänsten är heltid 100%
Arbetstiderna är kl 7-16 Månd-Fred
Vi jobbar i par som blandas och byts från dag till dag. Eftersom vi jobbar i par är körkort i nuläget inget krav, även om det är meriterande.
God samarbetsförmåga, och social kompetens är mycket viktigt i samråd med kollegor och i kundinteraktioner. Därför lägger vi också stor vikt vid dina språkkunskaper. Att behärska svenska i tal och skrift är ett krav!
Din känsla för detaljer är lika viktig som din servicekänsla.
Förmåga att behandla varje kunds hem med respekt och omtanke.
Arbetet innebär att vara fysiskt aktiv och bland annat bära utrustning, Du behöver vara i god fysisk form och gilla att hålla igång!
Din vilja och arbetsmoral är det viktigast för oss.
Du har bra servicekänsla och förmåga att se kundens behov och önskemål.
Du har erfarenhet av städjobb sedan tidigare, men viktigast är att du vill jobba och kan ta instruktioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@maidforyou.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Borlänge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maid For You i Sverige AB
(org.nr 556925-4971)
Cirkelgatan 18
)
781 72 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maid for you AB Jobbnummer
9680163