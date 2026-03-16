Lokalvård
2026-03-16
Aurora tjänst &service Ab är ett professionellt serviceföretag inom lokalvård och facility management. Vi levererar kvalitetssäkrade städtjänster till företag, offentliga verksamheter och privata kunder. Vårt arbete präglas av struktur, dokumentation, digital uppföljning och kontinuerlig kvalitetsutveckling.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en utbildad och erfaren lokalvårdare med PRYL 2.0-certifiering som även har förmåga att arbeta med administrativa uppgifter och digital uppföljning.
Tjänsten kombinerar operativ lokalvård med ansvar för planering, dokumentation och kvalitetsuppföljning.
Operativa arbetsuppgifter
• Daglig och periodisk lokalvård
• Golvvård (manuell och maskinell)
• Fönsterputs och storstädning
• Hantering av kemikalier enligt säkerhetsföreskrifter
• Kvalitetskontroller av utfört arbete
• Introduktion av nya medarbetare vid behov
Administrativa och digitala arbetsuppgifter
• Dokumentation av städuppdrag i digitala system
• Schemaplanering och rapportering
• Uppföljning av kundavtal och kvalitetskrav
• Användning av Excel för rapporter och sammanställningar
• Lagerhantering och beställning av material via digitala system
• Kommunikation med kunder via e-post och verksamhetssystem
• Medverkan i förbättringsarbete och effektivisering av arbetsrutinerKvalifikationer
• PRYL 2.0-certifiering
• Dokumenterad erfarenhet av professionell lokalvård
• Erfarenhet av maskinell golvvård
• God kunskap om hygienkrav och städstandarder
• God administrativ förmåga
• Goda kunskaper i Microsoft Office (särskilt Excel)
• Vana att arbeta i digitala planerings- eller verksamhetssystem
• God organisationsförmåga
• Serviceinriktad och god kommunikationsförmåga
• Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbetsledning eller teamansvar
• Erfarenhet av kvalitetsuppföljning inom städ eller service
• Körkort B
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
• Omfattning: Heltid
• Arbetsplats: Gävle
• Lön: Enligt kollektivavtal eller branschpraxis
• Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026.03.31 Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: Info@auroratjanst.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aurora tjänst & service AB
(org.nr 559412-8380)
Elisabetgatan 13
)
818 41 FORSBACKA
