Lokalvådare
Ludvika kommunfastigheter AB / Städarjobb / Ludvika
2025-08-28
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter

Vill du ha ett varierande och omväxlande arbete där du verkligen gör skillnad? Nu söker vi fler engagerade lokalvårdare till vårt team!
OM OSS
Ludvika Kommunfastigheter AB och LudvikaHem AB har en gemensam organisation och tillsammans är vi 150 medarbetare som förvaltar totalt 455 000 kvm bostäder, kontor, affärslokaler samt kommunala verksamhetslokaler. Vi erbjuder en arbetsplats med trivsel och arbetsglädje.
OM TJÄNSTEN
Som lokalvårdare hos oss kommer du att arbeta och bidra till att skapa en ren och trivsam miljö i bostadshus, allmänna lokaler, som tex skolor, äldreboenden samt kontorslokaler. Arbetet är omväxlande, socialt och ibland fysiskt krävande. Du ingår i ett arbetslag, men ensamarbete förekommer även.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Städning i gemensamma utrymmen i bostadshus samt kommunala verksamhetslokaler.
Uppdrag som storstädning, fönsterputs och golvvård.
Följa gällande städavtal.
OM DIG
Vi söker dig som är serviceinriktad, praktiskt lagd och självgående. Du har en positiv inställning och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Dessutom är du lyhörd och har en förmåga att uppmärksamma och möta våra kunders behov på ett professionellt sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: ansokning.fastighetsbolagen@ludvika.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommunfastigheter AB
(org.nr 556049-7140), https://ludvikahem.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lokalvårdschef
Anneli Hammar anneli.hammar@ludvika.se 0240-861 28 Jobbnummer
9481349