Lokalansvarig
2025-12-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara med och skapa ett kontor som både känns och fungerar bättre - varje dag?
Vi söker dig som gillar ordning och reda, som mår bra av att ha koll på detaljerna och som trivs bäst när du får ta ansvar, se vad som behöver göras och göra det utan att någon pekar.
Det här är rollen för dig som vill vara motorn bakom ett välskött, socialt och inbjudande kontor. En som gillar struktur, initiativ, kvalitet och att skapa miljöer där människor trivs. Vi söker dig som tycker om att städa och ha en ren och strukturerad omgivning, och som tycker att det lilla extra i både detaljer och social samvaro sätter guldkant på tillvaron.
Du blir en partner till vår kontorsansvariga och receptionist, någon som fyller på med energi, idéer och framåtdriv.
Det handlar inte om att "bara städa". Det handlar om att skapa en helhet.
Om rollen
Detta är en deltidsroll med cirka 4 arbetstimmar per vardag.
Du ansvarar för hela kontoret och alla gemensamma ytor, från kök, toaletter och konferensrum till korridorer, rum och sociala utrymmen, och ser till att allt fungerar, är rent, välorganiserat och känns välkomnande varje dag.
Du får en vardag där du:
Tar ägarskap för kontorets helhetskänsla
Bygger struktur, ordning och flöden som gör kontoret bättre
Förbättrar, utvecklar och kommer med egna initiativ
Ser och åtgärdar problem innan någon ber om det
Avlöser receptionen under lunch ca 30 min/dag
Skapar trivsel genom både städ, underhåll och små vardagsdetaljer
Du jobbar nära vår receptionist och kontorsansvariga, men är samtidigt helt självgående med stort eget mandat.
Vem vi söker
Vi tror att du är trygg i dig själv och van att ta ansvar för helheten. Du gillar att ha ordning omkring dig, du tycker att ett snyggt kontor ger en bra känsla, och du gör gärna det lilla extra för att skapa det.
Du passar perfekt om du:
Är driven, självgående och lösningsorienterad
Gillar struktur, ordning och kvalitet
Ser förbättringar och tar initiativ
Har ett praktiskt handlag och fixar enklare tekniska grejer
Trivs i en roll med både ansvar, variation och sociala inslag
Vi erbjuder
Ett familjärt kontor där du får stort utrymme att påverka. Här är kvalitet, trivsel och omtanke viktigt, och du blir en nyckelperson i att skapa just den känslan.
Du får:
Ett nära samarbete med reception/kontorsansvarig
Mycket eget ansvar och frihet
En varierad roll där du gör skillnad varje dag
Plats: Stockholm
Omfattning: Deltid (ca 4 h/dag + 5 h/vecka), timlön
Låter det som du?
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Omfattning
