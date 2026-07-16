Logoped inom neuro, vikariat
Region Sörmland / Logopedjobb / Eskilstuna Visa alla logopedjobb i Eskilstuna
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Logopedimottagningen Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2026-07-16Om företaget
Logopedimottagningarna i Region Sörmland finns på regionens tre sjukhus i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Tillsammans utgör mottagningarna en länsövergripande enhet med utvecklande arbetsmiljö i en bred verksamhet. Våra logopeder finns i både öppenvård och slutenvård, på neurorehab och BVC. Varje mottagning är självgående men vi strävar efter lika vård i länet och arbetar därför i regionala diagnosgrupper för att skapa enhetliga rutiner och arbetssätt. Hos oss har du möjlighet att jobba tillsammans med både erfarna kollegor och logopeder som är nyare i yrket. Gemensamt för alla är en vilja att skapa bättre vård och tillgänglighet för våra patienter.
Logopedimottagningen ingår i länskliniken för öron- näsa- och hals, som förutom logopeder även har specialistläkarmottagning, sköterskemottagning, administrativ enhet och hörselvårdsmottagning.
Mälarsjukhusets upptagningsområde innefattar Eskilstuna och Strängnäs kommuner med ett befolkningsunderlag på ca 140 000 personer.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba med neurologopedi, till största delen på vårdavdelningar. Förutom att träffa patienter som rehabiliteras efter stroke kallas du till en rad olika avdelningar på sjukhuset, främst för att göra sväljbedömningar. Det är önskvärt att du har kompetens att utföra FUS. Du utgår ifrån logopedimottagningen där du har dina kollegor och din arbetsplats. En del av arbetet kommer också att vara att ta emot patienter på mottagningen.
Du arbetar självständigt men vi lägger stor vikt vid en fungerande samverkan med logopedkollegor och andra verksamheter.
Vi vill ge dig en bra start hos oss och som nyanställd introduceras du därför stegvis och erbjuds handledning av en kollega.
Din kompetens
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Då vi har många flerspråkiga patienter är det meriterande om du är flerspråkig med ett relevant språk.
Du skall vara legitimerad logoped.
Anställningsform
Vikariat
Information om tjänsten lämnas av
Cheflogoped Tina Lindeberg, 0790-984448
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Logopedimottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-06.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10004183