Logoped
2025-11-13
Vill du vara med och bygga upp något helt nytt, för barnens bästa? Då ska du söka denna tjänst!Publiceringsdatum2025-11-13Om företaget
Regionhälsan startar nu upp en barnlogopedisk verksamhet på primärvårdsnivå, med mottagningar i de fyra regionala områden: norra, södra, östra samt en gemensam för västra och Göteborg.
Den största mottagningen kommer att finnas i Göteborgsområdet. Nu söker vi logopeder till alla mottagningarna! Du som söker vill vara med från början och skapa en trygg, effektiv samt serviceinriktad logopediverksamhet för både patienter och föräldrar med stort fokus på samverkan med viktiga vårdgivare och andra i nätverket runt barnet.
Hos oss erbjuder vi dig möjlighet att vara med från start i en ny vårdverksamhet. Vi erbjuder även ett fritt och utvecklande arbete med stort ansvar, kompetensutveckling vid behov samt en arbetsplats som präglas av innovation, digitala arbetssätt och regional samverkan.
Om arbetet
På alla fyra mottagningarna är uppdraget allmänt barnlogopediskt. Vi ska möta barn 0-17 år med svårigheter inom språk, tal, kommunikation och skriftspråk samt ät- och sväljsvårigheter. Som logoped ska du få utöva din profession i förebyggande och hälsofrämjande tidiga insatser, bedömning och behandling enskilt samt i grupp. Du ska även hjälpa barn och ungdomar att utvecklas samt ge stöd och utbildning till föräldrar i att stödja sina barn. Samverka sker med specialistvårdslogopedi och tvärprofessionellt med vårdgrannar.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad logoped och har logopedisk yrkeserfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du ser alltid till patientens bästa. Vi söker dig som vill bidra till en öppen arbetsplats där både barn, föräldrar och kollegor känner sig välkomna och trygga.
För att trivas i rollen gillar du digitala arbetssätt, ser möjligheter att ständigt utvecklas och är nyfiken på nya metoder. Du uppskattar att vara en del av en helhet där alla fyra mottagningar arbetar mot samma gemensamma mål. Vi ser gärna att du vill bidra till en kultur där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi hoppas att du vill vara med och skapa en av Sveriges bästa logopedimottagningar för barn och ungdom, med barnens bästa i fokus!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
