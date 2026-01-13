Logistiksamordnare
Logistiksamordnare till byggprojekt i Lund
Är du den som ser helheten, hittar vägar framåt och trivs med att skapa ordning där andra ser kaos? Bygglogistikstandard (BLS) söker nu en logistiksamordnare till ett spännande byggprojekt i Lund. Som logistiksamordnare kommer du bli en viktig del i projektets vilja att skapa en effektivare, säkrare och mer hållbar byggproduktion.Om tjänstenDin huvuduppgift ute på byggprojektet är att ansvara för logistiken. Detta görs i tät dialog med projekt- och arbetsledningen på projektet med syfte att bidra till att projektets tidplan hålls. Ditt huvudansvar syftar till att effektivisera och styra så att leveransflödet in till projektet sker så smidigt och säkert som möjligt, utifrån uppsatta logistikrutiner. Du kommer att rapportera till site manager på projektet och har upptill detta en nära dialog och stöttning från BLS projektchefPubliceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Äga logistikfrågan på projektet och ytterst se till så att alla aktörer knutna till projektet följer uppsatta logistikrutiner.
Säkerställa att upprättad logistikplan och dom rutiner som ska gälla för alla aktörer knutna till projektet efterföljs.
Löpande administrera, planera och boka leveranser och maskinresurser mot slottider/klockslagsleveranser i leveransplaneringssystemet.
Löpande uppdatera APD-planer och logistikrutiner.
Vara sammankallande till logistikmöten på projektet, samt hålla i informationsmöten med leverantörer och entreprenörer, där projektets logistikrutiner kommuniceras.
Löpande se till så att körvägar, lossningsytor samt invändiga tillfartsleder är fria.
Ansvara för planering, samordning, och uppföljning vid eventuella materialintransporter.
Ansvara för att koordinera och löpande följa upp projektets avfallshantering.
Sammanställa rapporter och statistik till platsledningen.
Din profilDå tjänsten kräver att du är ansvarstagande och vågar stå upp för vad som ska råda i logistikfrågan på projektet, så ser vi det som en stor fördel om du i haft liknande ansvar i tidigare tjänster.
Då det är många aktörer att samordna och att samarbeta med på området så krävs det att du verkligen tycker om frekvent kommunikation med olika typer av människor, såväl internt som externt som har kopplingar till bygget. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Då arbetsuppgifterna i tjänsten kommer att variera under en dag är det viktigt att du är lösningsorienterad och smidig i ditt agerande, utan att för delen göra avkall på följandet av uppsatta rutiner och därmed ordning och reda.
Du som söker har en relevant arbetslivserfarenhet inom bygg sedan tidigare. Har du även en relevant eftergymnasial utbildning upptill detta är det meriterande.
AnsökanVi på BLS har långtgående planer och visioner om att förändra fastighets- och byggbranschen på riktigt. För rätt person finns en stor möjlighet att utvecklas med oss på vår gemensamma resa framåt.Vi erbjuder en tillsvidareanställning som föregås av en provanställning på 6 månader. Vi tillämpar löpande urval och sista ansökningsdag är 12:e februari 2026. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
