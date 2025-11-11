Logistikkoordinator till TNG i Örebro
2025-11-11
Är du en nyfiken och självgående logistiker? Sök rollen som logistikkoordinator i Örebro via TNG!
Som logistikkoordinator hos TNG i Örebro får du möjligheten att arbeta i en central roll där planering, analys och samordning står i fokus. Du blir en viktig nyckelperson i arbetet med att skapa effektiva flöden, bygga rutiner och säkerställa att leveranser sker i tid. Här får du bidra med din logistikkunskap, ditt driv och din kommunikativa förmåga. Du väljer detta uppdrag för att det kombinerar ansvar med utveckling, erbjuder ett varierat samarbete mellan funktioner och ger dig chansen att verkligen påverka resultatet. En roll för dig som vill se konkreta resultat av ditt arbete.
Ditt anställningserbjudande
I denna roll blir du en viktig del av arbetet med att skapa ordning, planera flöden och följa upp leveranser. Du trivs när du får driva på, bygga rutiner och säkerställa att saker händer. Här får du använda din analytiska förmåga och ditt praktiska sinne för att bidra till ett smidigt och effektivt logistikflöde.
Som konsult via TNG erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, förmåner och stöttning från engagerade konsultchefer. Du får tillgång till ett brett nätverk, löpande kompetensutveckling och ett meningsfullt uppdrag där du får använda både hjärna och hjärta. Vi tror på hållbar matchning, där du ska må bra, trivas och utvecklas i din roll. Hos oss är det lika viktigt att du trivs i uppdraget som att uppdragsgivaren gör det.
Som logistikkoordinator kommer du bland annat att:
• Planera och följa upp materialflöden och leveranser
• Koordinera kommunikation mellan interna avdelningar och externa leverantörer
• Bidra till att skapa, dokumentera och förbättra rutiner
• Arbeta med analys av avvikelser och förbättringsförslag
• Säkerställa att transport- och logistikprocesser fungerar smidigt
Du arbetar i nära samverkan med flera delar av organisationen och får ett omväxlande och viktigt uppdrag.
Värt att veta
Tjänsten är ett konsultuppdrag via TNG med placering hos en av våra kunder. Arbetstiderna är kontorstid, måndag till fredag. Uppdraget är med start ganska omgående och beräknas pågå i ett år. Vi berättar gärna mer vid kontakt.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom logistik, supply chain, materialplanering eller transportkoordinering. Du är van vid att arbeta med administrativa system och Excel, samt trivs i en roll där både struktur och problemlösning är centralt. Som person är du självgående, kommunikativ och har en god samarbetsförmåga. Du har en analytisk ådra, är uppmärksam på detaljer och trivs med att ha helhetsansvar för logistikflödet. God svenska i tal och skrift är ett krav, och engelska är meriterande.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen!
