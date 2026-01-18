Logistik- & Bilkoordinator
2026-01-18
På Bilsmidigt AB gör vi det lika enkelt att köpa eller sälja bil som att beställa en matkasse online. Vill du vara med och bygga Sveriges smidigaste bilupplevelse?
Vi är ett modernt bilhandelsföretag som kombinerar teknik, service och tempo för att leverera en sömlös kundresa - från bilköp till hemleverans i hela Sverige. Nu söker vi en självgående doer som gillar ansvar, variation och att ha koll på läget.
Om rollen
Det här är en praktisk, aktiv och bred roll i vårt logistikcenter i Upplands Väsby. Du blir en nyckelperson i vår dagliga drift: du ser vad som behöver göras, planerar smart, löser problem och skapar trygghet för kunden genom tydlig kommunikation.
Du kommer både jobba "hands on" med bilarna och vara den som håller ihop logistiken - med telefonen som ett av dina viktigaste verktyg.Publiceringsdatum2026-01-18Arbetsuppgifter
Logistik & leveranser
Köra bilar till/från externa verkstäder och besiktning
Boka och lämna in bilar på besiktning
Hjälpa till vid akuta körningar och snabba omplaneringar
Vid behov: koordinera veckans körningar och skapa struktur i flödet
Kundkontakt
Ringa kunder för att boka/planera leveranser
Hålla kunder uppdaterade och trygga dagligen vid pågående leveranser eller förändringar
Vara lösningsorienterad och professionell i all kommunikation
Bilhantering & enklare ingrepp
Testa bilar enligt våra testprotokoll
Hämta, byta och hantera reservdelar
Utföra enklare mekaniska åtgärder (t.ex. lampor/lyktor, batteribyte, backspeglar, m.m.)
Ordning & struktur
Hålla uppställningsplats/parkering städad, organiserad och tydligt uppmärkt
Arbeta strukturerat med checklistor, planering och uppföljning så att inget faller mellan stolarna
Vi söker dig som
Är strukturerad på riktigt: du planerar, prioriterar, följer upp och dokumenterar
Är självgående, ansvarstagande och tar initiativ utan att bli tillsagd
Trivs i högt tempo och kan hantera ändringar med lugn och fokus
Är bekväm med att ringa kunder och skapa förtroende
Är punktlig och gillar att leverera med kvalitetKvalifikationer
B-körkort (manuell + automat)
God körvana och trygg bakom ratten
Tillgång till egen bil (logistikcentret ligger avsides från kollektivtrafik)
Tomt belastningsregister
Tillgänglig för körningar även på obekväma tider vid behov
God planeringsförmåga och ordningssinne
Meriterande (ej krav)
Erfarenhet från bilverkstad, besiktning eller liknande
Vana av ruttplanering (tid/kostnad)
Erfarenhet av reservdelar och enklare mekaniskt arbete
Tidigare roll inom logistik/transport/service
Det här får du hos oss
Ett varierande jobb med stort ansvar och tydlig påverkan på kundupplevelsen
Ett snabbt växande bolag där bra personer får växa med rollen
Möjlighet till bonus/provision vid resultatbaserade insatser
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Detta är ett heltidsjobb.
Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690110