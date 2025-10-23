Logistik och materialhanterare
Nordholms Industriinstallationer AB / Lagerjobb / Orust
2025-10-23
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
Publiceringsdatum2025-10-23Om företaget
Nordholms Industriinstallationer AB är ett väletablerat industriföretag som erbjuder kompletta lösningar inom läkemedel-, livsmedel- och annan industri med liknande, höga krav. Med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet är vi en pålitlig partner för både små och stora projekt. Nu söker vi en driven och strukturerad Logistik- och materialhanterare som vill vara en nyckelperson i vårt fortsatta arbete med effektiva flöden och smidiga leveranser.
Om rollen
Som Logistik- och materialhanterare ansvarar du för att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Du blir en viktig länk mellan inköp, produktion och projektverksamhet, och ingår i vårt KML-team (Kvalité, Materialhantering och Logistik) - en central funktion som tillsammans arbetar för att säkerställa hög kvalitet, god struktur och smidiga flöden genom hela verksamheten. Arbetet är både praktiskt och administrativt, med varierande uppgifter som kräver planeringsförmåga, noggrannhet och servicekänsla.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta emot, kontrollera och registrera inkommande leveranser
• Till viss del plocka och förbereda material till projekt och montage
• Ansvara för ordning och struktur i lager och materialförråd
• Delta i planering av materialflöden och förbättring av logistikrutiner
• Packning av gods och lastning av gods
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av logistik, lagerarbete eller materialhantering - gärna inom tillverkningsindustrin
• Har truckkort
• Trivs med ett varierat arbete där du kombinerar praktiska moment med planering och struktur
• Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
• Har god datorvana och kan hantera enklare administrativa uppgifter
Låter det intressant?
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och kort personligt brev till career@nordholms.se
. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: career@nordholms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Logistik- och lager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordholms Industriinstallationer AB
(org.nr 556195-6003)
Industrivägen 18 (visa karta
)
473 31 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kvalitetschef
Niklas Johansson niklas.johansson@nordholms.se 0304-32758 Jobbnummer
9570844