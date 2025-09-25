Logistics & Customs Coordinator till Jönköping!
Sway Sourcing Sweden AB / Logistikjobb / Jönköping Visa alla logistikjobb i Jönköping
2025-09-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Jönköping
, Haninge
, Skövde
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Om rollen
Är du noggrann, analytisk och trivs i en internationell miljö? Nu söker vi en Logistics & Customs Coordinator som vill bli en del av ett team där samarbete, utveckling och global handel står i centrum.
Du blir en viktig del av avdelningen för Customs & Trade Compliance, som ansvarar för import, klassificering, frihandelsavtal och handelsregler för verksamheten i Sverige. Här får du möjligheten att bidra med din kompetens och växa i en miljö där utveckling är en självklarhet.
Dina arbetsuppgifter
Stötta Customs & Trade Compliance-teamet i dagliga arbetsuppgifter
Vara backup vid behov och bidra till att arbetet flyter smidigt
Säkerställa efterlevnad av regelverk och processer inom tull- och handelsområdet
Din profil
Vi söker dig som: Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift Har en kandidatexamen inom juridik/teknik alternativt är i slutet av dina studier Har gärna kunskap om tullagstiftning och kan ge råd till olika delar av organisationen Är uppdaterad kring geopolitiska förändringar som kan påverka import/export Har erfarenhet av internationellt arbete och trivs i en miljö med olika kulturer
Vi erbjuder
En spännande roll i en internationell miljö
Möjlighet att utvecklas inom tull, logistik och trade compliance
Ett samarbetsinriktat team där du får vara med och göra skillnad
Praktiska detaljer:
Plats: Huskvarna, Sverige Period: 1 oktober 2025 - 31 mars 2026 Ansök senast: 1 oktober 2025
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9526136