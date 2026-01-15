Logistics Administrator
2026-01-15
Vill du bli en del av teamet som ser till att våra produkter når vårt lager smidigt och effektivt? Vi söker nu en sommarjobbare till avdelningen Logistics Admin.
Som Logistics Administrator kommer du att dyka in i en värld av logistik och administration. Du kommer att granska, jämföra och kontrollera dokument, samt förbereda betalningar till våra leverantörer. Varje dag kommer du att ha nära kontakt med leverantörer, vårt distributionscenter och andra avdelningar inom Julakoncernen, vilket gör att du alltid är mitt i händelsernas centrum.
Vad finns i ditt CV?
Vi letar efter dig som har en utbildning inom logistik eller administration, eller som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Om du dessutom har erfarenhet inom ekonomi, är det ett stort plus. Du är en mästare på Officepaketet och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Du har en naturlig förmåga att knyta kontakter och förstår vikten av god kommunikation.
Vem är du?
Som person är du strukturerad och ordningsam. Du trivs med att ha många bollar i luften och tar gärna egna initiativ. Du ser vad som behöver prioriteras och arbetar effektivt och med hög kvalitet. Du är också en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vad erbjuder vi?
Jula Retail Logistics har stått på egna ben sedan ett år tillbaka vilket innebär många möjligheter. Tillsammans med våra kunder är vi på en ostoppbar resa vilket innebär förändring - och du är välkommen att påverka den. De uppgifter du utför, dina åsikter, handlingar och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att växa, ta ansvar, lära nytt och utvecklas. Vi vill skapa en arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla.
Bra att veta
Det är ett sommarvikariat från juni till augusti. Start sker efter överenskommelse.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Skara och vi har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän.
Är du redo att bli en del av vårt fantastiska team? Skicka in din ansökan idag, intervjuer sker löpande.
Frågor?
Har du frågor kan du kontakta Transport Manager, Filip Bengtsson på filip.bengtsson2@jula.se
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
Jula AB (org.nr 556250-6252)
9685063