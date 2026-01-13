Lödare

Auxante AB / Svetsarjobb / Upplands-Bro
2026-01-13


Publiceringsdatum
2026-01-13

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter
Lödning enligt ritningar, instruktioner och kvalitetskrav

Montering och efterkontroll av lödda komponenter

Säkerställa hög kvalitet i varje moment

Samarbete med kollegor inom produktion och kvalitet

Tjänsten är på 6 månader visstidsanställning genom Auxante och därefter finns det stora möjligheter att bli övertagen av kunden.

Profil
Vi söker dig som

Har giltigt lödcertifikat FSD 5115G

Har praktisk erfarenhet av lödning

Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Har god arbetsmoral och kommer i tid - punktlighet är viktigt

Om företaget
Om DeltaNordic - en teknikpartner i framkant
DeltaNordic är en ledande helhetsleverantör inom utveckling och tillverkning av kundanpassade elektriska system. Företaget samarbetar långsiktigt med några av Nordens mest välkända industribolag inom bland annat fordon, infrastruktur, energi och industrisystem.
Med fokus på kvalitet, innovation och hållbar produktion levererar DeltaNordic kompletta lösningar - från konstruktion och industrialisering till serieproduktion och eftermarknadstjänster.
Här får du arbeta i en teknikdriven miljö som präglas av:

Tydliga förbättringsprocesser och stark kvalitetskultur
Moderna arbetsmetoder och ständig teknisk utveckling
Engagerade kollegor som samarbetar tätt för bästa resultat
DeltaNordic har verksamhet i Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing (Kina) och erbjuder sina medarbetare stabilitet, utvecklingsmöjligheter och trygga arbetsvillkor hos ett företag i fortsatt tillväxt.

Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag med tydligt fokus på industrin. Som familjeföretag med lång egen erfarenhet från tillverkning, industri- och installationsyrken har vi en djup förståelse för branschens behov.
Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats - långsiktigt, personligt och kvalitetsmedvetet. Vi värnar om våra konsulter och arbetar alltid nära både kund och kandidat för att skapa trygga och hållbara samarbeten.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "193".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Auxante AB (org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Hakan Tirpan
hakantirpan@auxante.se

Jobbnummer
9680340

