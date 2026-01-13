Lödare
2026-01-13
Dina arbetsuppgifter
Lödning enligt ritningar, instruktioner och kvalitetskrav
Montering och efterkontroll av lödda komponenter
Säkerställa hög kvalitet i varje moment
Samarbete med kollegor inom produktion och kvalitet
Tjänsten är på 6 månader visstidsanställning genom Auxante och därefter finns det stora möjligheter att bli övertagen av kunden.Profil
Vi söker dig som
Har giltigt lödcertifikat FSD 5115G
Har praktisk erfarenhet av lödning
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god arbetsmoral och kommer i tid - punktlighet är viktigtOm företaget
Om DeltaNordic - en teknikpartner i framkant
DeltaNordic är en ledande helhetsleverantör inom utveckling och tillverkning av kundanpassade elektriska system. Företaget samarbetar långsiktigt med några av Nordens mest välkända industribolag inom bland annat fordon, infrastruktur, energi och industrisystem.
Med fokus på kvalitet, innovation och hållbar produktion levererar DeltaNordic kompletta lösningar - från konstruktion och industrialisering till serieproduktion och eftermarknadstjänster.
Här får du arbeta i en teknikdriven miljö som präglas av:
Tydliga förbättringsprocesser och stark kvalitetskultur
Moderna arbetsmetoder och ständig teknisk utveckling
Engagerade kollegor som samarbetar tätt för bästa resultat
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsföretag med tydligt fokus på industrin. Som familjeföretag med lång egen erfarenhet från tillverkning, industri- och installationsyrken har vi en djup förståelse för branschens behov.
Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats - långsiktigt, personligt och kvalitetsmedvetet. Vi värnar om våra konsulter och arbetar alltid nära både kund och kandidat för att skapa trygga och hållbara samarbeten. Ersättning
