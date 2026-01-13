Liten tjej i Åstorp
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du kvinna eller tjej med en positiv inställning, glad, positiv, flexibel, anpassningsbar, ansvarsfull med god fysik som vill jobba i en nystartad assistans?
Du har körkort och talar, läser och skriver obehindrat på svenska.
Vi söker personlig assistent till gó liten tjej som gillar studsmatta, bad, vara ute i skogen med fantastisk familj boende i Åstorp med gångavstånd till tågstationen.
Flickan har Pica syndrom - medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och autism med ett utmanade beteende som kräver ett lågaffektivt bemötande.
Till att börja med kommer assistansen att schemaläggas skoldagar 15.00-20.00, skollediga dagar 09.00-19.00 med tjänstgöring varannan helg. Ersättning
