Linux/Ubuntu Admin
codedecode / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-11-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos codedecode i Göteborg
Om rollen
Vi söker en erfaren Linux/Ubuntu Systemadministratör som vill arbeta i en tekniskt avancerad miljö med fokus på endpoint-hantering, automation och lösningsdesign inom Ubuntu-ekosystemet. Du kommer att arbeta nära projektarkitekt, utvecklingsteam och övriga tekniska funktioner för att säkerställa stabilitet, kvalitet och effektivitet i kundens IT-miljö.
Rollen passar dig som är självgående, proaktiv och trygg i Linux-baserad systemadministration.Publiceringsdatum2025-11-30Dina arbetsuppgifter
• Administration och livscykelhantering av Ubuntu/Linux-klienter
* Avancerad Linux-administration (inkl. provisioning, policies, automation)
* Design och implementation av lösningar inom Ubuntu-ekosystemet
* Automation av onboarding samt driftsättning av Ubuntu-endpoints
* Applikationshantering på Ubuntu-plattformar
* Integration av Ubuntu Pro Suite, inklusive Landscape och Microsoft-ekosystemet
* Scripting och kodning i relevanta Linux-språk (Bash, Python m.fl.)
* Felsökning, testning och validering av klienter i ny miljö
* Dokumentation av konfigurationer, processer och policies
* Delta i tekniska diskussioner med kund och interna team
* Kunskapsdelning och stöd vid överlämning och utbildningKravprofil för detta jobb
• Flerårig erfarenhet av Linux/Ubuntu-administration
* Mycket god kunskap om Ubuntu Desktop och Ubuntu Pro Suite
* Erfarenhet av automation, provisioning och endpoint-hantering
* Scripting-kunskaper (ex. Bash, Python)
* Förståelse för integration mot Microsoft-miljöer
* God förmåga att analysera, felsöka och dokumentera
* Van att arbeta i projektform och nära tekniska arkitekter
Meriterande
• Erfarenhet av Landscape-modulen (avancerad nivå)
* Erfarenhet av DevOps-verktyg, CI/CD eller konfigurationshantering
* Kunskap om nätverk, säkerhet eller serverdrift
* Certifieringar inom Linux, Ubuntu eller Cloud
Vi erbjuder
• Möjlighet att arbeta i en modern och växande teknisk miljö
* Flexibelt upplägg (på plats i Göteborg + viss remote)
* Konkurrenskraftig ersättning
* Samarbete med erfarna konsulter och tekniska specialister Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: info@codedecode.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare codedecode Kontakt
Waleed Rasheed info@codedecode.nu Jobbnummer
9621164