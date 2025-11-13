Linux Övervakningstekniker till Vivicta!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du tekniskt driven, har god erfarenhet av Linux och vill ta nästa steg i en roll där övervakning, automation och problemlösning står i centrum? Då kan detta vara rätt nästa karriärsteg - hos Vivicta (fd. Tietoevry Tech Services) söker vi dig som vill stärka driftteamet med ansvar för övervakningsplattformar och infrastruktur.
OM TJÄNSTEN
Vivicta är ett nyligen etablerat fristående bolag som tidigare var en del av Tietoevry Tech Services. Bolaget omfattar över 7 000 experter, har nordisk förankring och global räckvidd och omsätter cirka 1 milliard EUR. Vivicta hjälper företag och offentlig sektor i Norden att ta nästa steg med modern infrastruktur, molntjänster, automation, data & AI. Som Övervakningstekniker hos Vivicta får du en roll där du är med och driver kritiska driftuppdrag, arbetar proaktivt med övervakning och automation, och ingår i ett team med gedigen erfarenhet - i en miljö där nyfikenhet och teknikpassion värdesätts högt.
Du erbjuds
• Arbeta med moderna Linux-miljöer och driftskritiska system
• Trygghet och stabilitet i ett bolag med stark framtidstro och långsiktiga kundrelationer
• En provanställning på 6 månader via Academic Work med målet att efter 6 månader överrekryteras till Vivicta
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att övervaka, drifta och vidareutveckla våra Linux-baserade övervakningsplattformar, säkerställa systemens stabilitet och bidra till effektiva incidenthanteringsprocesser.
• Ansvara för drift och vidareutveckling av övervakningsplattformar (exempelvis Nagios och Check MK)
• Konfigurera övervakningsobjekt, agentinstallationer (Linux/Windows) och analysera larm & incidenter
• Arbeta med Linuxservrar (Red Hat, Ubuntu) och stöd till Windows-miljöer för agenthantering
• Identifiera och driva automation och förenkling i övervakningslösningen (t.ex. scriptning, Python)
• Samarbeta med drift- och nätverksteam samt andra tekniska grupper för att säkerställa helhet och leveranskvalitet
• Delta i ärendehantering, kund- och leverantörsdialoger vid behov
VI SÖKER DIG SOM
• Har 2-5 års erfarenhet av liknande arbete (ex. från drift, servicedesk eller kundleverans)
• Har kunskaper i Linux (RedHat &/eller Ubuntu) och ett starkt intresse för teknik, drift och övervakning
• Erfarenhet av Python och Shell scripting för automation
• Har förståelse för nätverk, servermiljöer och infrastrukturkommunikation
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Denna tjänst är säkerhetsklassad och för att kunna påbörja uppdraget behöver du kunna genomgå och bli godkänd i samtliga steg av säkerhetsprövningsprocessen, inklusive bakgrundskontroll och uppgiftsinhämtning.
Det är meriterande om du har
• Goda kunskaper i Nagios och Checkmk
• Grundläggande kunskap om Windows OS för agentinstallationer
• Kunskap om automation (Ansible)
• Förmåga att se samband mellan teknikområden och förstå IT-leveranser i sin helhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Nyfiken och passionerad kring teknik - gillar att lösa problem och effektivisera
• Helhetssyn - förstår hur olika delar i infrastruktur och övervakning hänger ihop
• Prestigelös lagspelare - delar kunskap och hjälper kollegor vid behov
• Trygg i dialog med kollegor, leverantörer och ibland kundkontakt
• Tar initiativ - ser möjligheter till förbättring och agerar
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9602247