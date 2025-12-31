Linjemekaniker - Nattskift
Swedish Match Sales Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Kungälv Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Kungälv
2025-12-31
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i USA och Skandinavien. Swedish Match är ett dotterbolag till Philip Morris International sedan november 2022.
Med ett flexibelt, innovativt och hållbart tillvägagångssätt arbetar vi med att ha rätt strategi, människor, kompetenser, produkter och struktur på plats. Allt för att snabbt kunna möta förändrade marknadsförutsättningar.
Läs mer om Swedish Match på www.swedishmatch.comPubliceringsdatum2025-12-31Dina arbetsuppgifter
Som linjemekaniker arbetar du i produktion tillsammans med operatörer. Arbetet består i att sköta om och vårda teknisk utrustning, utföra FU- (förebyggande underhåll), jobba med och skapa arbetsorder i underhållsystemet Maximo och dra av arbeten/delar.
Du ansvarar för den dagliga driften av våra maskiner i linjelagen och att kvalitetssäkra, såväl förekommande maskiner, tillverkade produkter, som för övriga förekommande uppgifter.
Att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar, processutveckling och vara delaktig i uppföljning av våra verksamhetsmål i enlighet med våra övergripande mål, är också viktiga arbetsuppgifter.
Som linjemekaniker arbetar du i den europeiska divisionen, Swedish Match Europe Division. Du ingår i produktion och rapporterar till områdeschef.
Meriterande är om du har:
Kunskap inom nikontinpåse (NP) produktion
erfarenhet från processindustri
erfarenhet av något industriellt verktyg såsom TPU eller SIX SIGMA / Open+
särskild behörighet, heta arbeten, truckkort, mobil arbetsplattform
Vi söker dig som vill utvecklas! Du är prestigelös, har lätt för att samarbeta och tycker om utmaningar i jobbet samt ser vikten av ha en god kommunikation med din omgivning. Du är service- och målinriktad och avslutar alltid ett påbörjat arbete.
Swedish Match erbjuder:
På Swedish Match får du chansen att vara en del av ett väletablerat och innovativt företag med högkvalitativa produkter och välkända varumärken. På Swedish Match är vi övertygade om att en mångfaldig personalstyrka är positiv för vår verksamhet. Vårt fortsatta mål är därför att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. I denna miljö har alla medarbetare lika möjligheter att uppnå sin fulla potential oavsett personliga egenskaper. Vi behöver alla hjälpas åt framåt i detta viktiga arbete.
Vårt DNA är, WE CARE, WE ARE GAME CHANGERS, WE ARE BETTER TOGETHER. Dessa värderingar är ständigt närvarande i vårt dagliga arbete och vägleder oss att prestera som ett vinnande lag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökningar tas enbart emot via vår karriärsida. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Match Sales Sweden AB
(org.nr 556123-8089)
Rollsbovägen 45 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Swedish Match Jobbnummer
9666684