Linjechef montering till W5 Solutions i Älmhult
2026-03-27
Vi söker en nyckelperson till W5 Solutions! Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i en modern och framtidsinriktad organisation där teknik, kvalitet och samhällsnytta möts. Din kompetens får stort genomslag och du ges verkligt utrymme att påverka. Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team, arbetar med utvecklande uppdrag och bidrar till lösningar som gör skillnad - både idag och för framtiden. Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Du har en nyckelroll i att driva och utveckla produktionen och leder det operativa arbetet, optimerar resursanvändning och säkerställer att processer och rutiner håller hög kvalitet och effektivitet. Rollen är en linjechefsbefattning med personalansvar för ca 20 medarbetare inklusive Teamledare. Du arbetar nära teamet i vardagen och skapar förutsättningar för engagemang, utveckling och god arbetsmiljö. Rollen innebär ett nära samarbete med andra funktioner inom organisationen och möjlighet att påverka både arbetssätt, processer och investeringar. Du jobbar tätt med Produktionstekniska teamet gällande nya produkter och skapandet av nya produktionslinor.
Här får du en bra möjlighet till både professionell och personlig utveckling i en bransch som ligger helt rätt i tiden och där den trygga orderstocken växer kontinuerligt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och koordinera produktionens dagliga arbete samt optimera resursanvändning.
Utveckla och implementera strategier för kostnadsoptimering, kvalitet och produktivitet.
Säkerställa att säkerhets- och kvalitetsstandarder följs och hantera produktionsrisker.
Följa upp och analysera nyckeltal (KPI:er) och rapportera till ledningen.
Planera och optimera arbetsfördelning och beläggning i samarbete med övriga enheter.
Driva förbättringsinitiativ och processutveckling för ökad effektivitet.
Ansvara för personalutveckling, arbetsmiljö och investeringsbehov inom produktionen.
I dina befogenheter ingår att planera och fördela arbetsuppgifter inom produktionen och godkänna material för vidare bearbetning och leverans. Du kan stoppa produktion eller leverans vid avvikelser från kravspecifikationer.
Tjänsten är på heltid med placering i Älmhult. Tillträde sker enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.
Vem är du som vi letar efter?
Du har en god teknisk grund och erfarenhet från industriell verksamhet och är van att leda andra.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet av att leda och planera en monteringslina för elkomponenter eller annan industriell montering.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av ERP-system, mycket meriterande med erfarenhet av Monitor G5z
Dokumenterad erfarenhet av att leda team och arbeta med personalutveckling
God kunskap om lean production och kontinuerligt förbättringsarbete
Kunskap om kvalitetsstyrning och säkerhetsstandarder inom produktion
Starkt ledarskap och god kommunikativ förmåga
Vad kan du förvänta dig
Här erbjuds du mer än ett jobb - du får bli en del av en organisation där din kompetens verkligen gör skillnad. Du kliver in i en modern och teknikorienterad miljö med spännande uppdrag, tydlig samhällsnytta och stora möjligheter att påverka.
Du får arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor, utvecklas både professionellt och personligt och vara med i projekt som bidrar till en tryggare och mer hållbar framtid. Här värdesätts gemenskap, balans i livet och en kultur där idéer tas tillvara.
Frågor & ansökan
För rekryteringen ansvarar Head Consulting Group AB och det är till dem du skickar din ansökan. Om du har frågor om företaget eller om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Niclas Fagerlund på telefon 0738 - 01 04 46 alternativt på e-post niclas.fagerlund@headconsulting.se
. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Därför kan det vara bra att inte vänta med ansökan till sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
För den här rekryteringen har W5 Solutions gjort sitt val av rekryteringspartner och undanber sig erbjudanden från CV-leverantörer eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Head Consulting Group Sweden AB
(org.nr 559068-8346)
För detta jobb krävs körkort.
Senior Rekryteringskonsult
Niclas Fagerlund niclas.fagerlund@headconsulting.se 0738010446
9825266