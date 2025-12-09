Line Service Coordinator Till Wallenius Sol
2025-12-09
Vill du vara med och skapa hög kundnöjdhet inom internationell logistik och shipping? Vi söker nu en engagerad Line Service Coordinator till vårt team!
Om rollen
Som Line Service Coordinator arbetar du tillsammans med ditt team nära Trade Line Manager och har ett övergripande ansvar för att ge våra kunder bästa möjliga service, med fokus på snabba svarstider, tillgänglighet och pålitlighet. Du hanterar transportbokningar, dokumentation och information kring godsflöden, och bidrar till företagets likviditet genom effektiv fakturering.

Dina arbetsuppgifter
Boka gods på våra fartyg samt vidaretransport med andra rederier och dörr-till-dörr-lösningar
Säkerställa att dokumentation (IMO, manifest, tullhandlingar) är korrekt och uppdaterad
Hantera tullhandlingar och registreringar i tullsystem
Löpande samverkan med Line Manager kring godsflöden
Fakturering och viss ekonomisk administration
Uppdatera bokningssystem och kundinformation
Vara kontaktperson för inkommande samtal och e-post från kunder
Samarbeta med andra avdelningar såsom Line Manager, Sales, System Support och FinanceKvalifikationer
Universitetsexamen inom internationell logistik, spedition eller motsvarande
1-3 års erfarenhet av logistik, spedition eller shipping
Erfarenhet av tullhantering och projektgods är meriterande
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, noggrann och har god samarbetsförmåga
Trivs med att arbeta i en dynamisk miljö och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Om WALLENIUS SOL
WALLENIUS SOL är ett innovativt rederi med siktet inställt på en hållbar sjöfart. WALLENIUS SOL går med regelbunden linjetrafik mellan ett stort antal hamnar i norra Finland och Sverige, Tyskland, Beneluxregionen och Storbritannien. Fartygen i flottan är speciellt utvalda för att klara de tuffa förhållandena i Bottniska viken. Med ett flexibelt tonnage har vi kapacitet för containerlast, RoRo och StoRo. För oss innebär hållbar sjöfart att verksamheten inte har några negativa effekter på miljön. Vårt mål är att vi ska vara fossilfria 2035. Med moderna och tekniskt avancerade fartyg leder WALLENIUS SOL redan RoRo-ligan för låga utsläpp, enligt den oberoende MRV-rapporten 2024, och arbetar nu aktivt med att utveckla ett nybyggnationsprogram för nästa generations fartyg.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
Kollektivavtal: Tjänstemannaavtalet för transportföretagen
Urval sker löpande, så dröj inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wallenius Sol AB
(org.nr 559182-1037), https://wallenius-sol.com/en
Klippan 1A (visa karta
)
414 51 GÖTEBORG Kontakt
HR Manager
Simon Rångeby simon.rangeby@wallenius-sol.com 0735690803 Jobbnummer
9636287