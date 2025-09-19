Liftvärd
2025-09-19
På Hovfjället är våra liftvärdar en viktig del i gästens upplevelse. Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat säsongsteam med fokus på säkerhet, service och gemenskap. Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa att skidanläggningens liftar fungerar säkert och effektivt samtidigt som du möter gäster med ett leende och hjälper dem att få en trygg och trevlig upplevelse. Som liftvärd på Hovfjället jobbar du utomhus.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett vänligt bemötande och gillar att hjälpa andra. Du är ansvarstagande, noggrann och har god säkerhetsmedvetenhet. Du gillar att arbeta utomhus. Vi söker dig som vill jobba heltid eller extra.
Du måste ha fyllt 18 år för att arbeta som liftvärd på Hovfjället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@hovfjallet.se
