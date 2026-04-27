Lifttekniker
2026-04-27
Som lifttekniker i Branäs bidrar du till att liftarna på anläggningen möter både våra och gästernas förväntningar. Att du blir en del av en av Sveriges största skidanläggningar och har fantastisk skidåkning precis runt hörnet är givetvis en bonus!
Dina uppgifter
Som lifttekniker på Branäs Fritidscenter kommer du att ingå i teknikavdelningen - ett arbetslag som säkerställer liftarnas mekaniska drift, samt all annan verksamhet som faller på teknikavdelningen på en skidanläggning. Du kommer att arbeta med den dagliga verksamheten, men ditt fokus kommer framförallt att ligga på att utföra service och reparationer på våra liftar. Höghöjdsarbete sker regelbundet i de olika liftarnas master.
Drift, daglig tillsyn och underhåll av våra skidliftar.
Felsökning och reparation av tekniska system (mekaniska, elektriska och hydrauliska).
Dokumentation av kontroller och genomförda åtgärder.
Säkerställa att all verksamhet sker enligt gällande föreskrifter och säkerhetsrutiner.
Samarbeta med övrig driftpersonal och hjälpa gäster vid behov
En inspirerande arbetsplats med en unik sammanhållning och goda möjligheter till utveckling i din roll. Som anställd hos får du dessutom ta del av förmånliga priser i våra restauranger och butiker och mycket mer.
Vi söker dig som har en teknisk utbildning, gärna inom mekanik/hydraulik/el, eller har arbetat flera år som mekaniker eller tekniker. Vi lägger stor vikt vid att du som person är noggrann och flexibel. Du ser det som en självklarhet att dokumentera det arbete du utför och gillar att arbeta strukturerat mot uppsatta mål. Att arbeta i nära samverkan med andra är naturligt för dig och något du uppskattar, men du kan också arbeta självständigt. Du har lätt för att ta egna initiativ och att utföra arbeten med hög kvalité som resultat är en självklarhet för dig. Att möta och ge service till gäster är något du trivs med. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Teknisk utbildning och/eller likvärdig arbetserfarenhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Vana att arbeta med kopplingsbara liftar
Hydraulikkunskaper
Svetskunskaper
Elkunskaper
Vana att arbeta på hög höjd
YH-utbildning inom relevant område
Goda kunskaper i engelska
Tjänsten är en fast anställning med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Önskar du ytterligare information kring tjänsten, kontakta Roland Danielsson, Chef Liftteknik, på roland.danielsson@branas.se
Vi ser fram emot att träffa dig för en personlig intervju!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Branäs Fritidscenter AB
https://jobba.branas.se
Gondolvägen 1 (visa karta
)
680 60 SYSSLEBÄCK
