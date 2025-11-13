Licens- och IT-avtalsansvarig
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren Licens- och IT-avtalsansvarig som kan leda och vidareutveckla en central funktion för Software Asset Management (SAM), IT-avtal och licensförsörjning hos en myndighet i stark tillväxt och ökande digitalisering. Uppdraget kräver en analytisk, strukturerad och affärsdriven konsult som kan skapa ordning, tydlighet och långsiktig styrning inom ett område av stor betydelse för organisationens utveckling.
Rollen innebär ett övergripande ansvar för att etablera, driva och förvalta processer, ramverk och rutiner för licenshantering och IT-avtal på både strategisk och operativ nivå. Du blir expertstöd till organisationens olika avdelningar och arbetar nära IT-ledning, inköp, juridik och förvaltningar.
Syfte och mål
Uppdragets mål är att skapa en robust, kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad hantering av samtliga IT-avtal och programvarulicenser. Du bygger och underhåller en helhetsbild över användning, kostnader, avtal, livscykel och risker - och driver ett proaktivt och datadrivet arbetssätt som stöttar myndighetens digitala utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Avtalshantering
Upprätta, förvalta och förnya IT-avtal, inklusive kommersiella, tekniska och upphovsrättsliga villkor.
Förhandling, granskning och uppföljning av avtal samt samverkan med inköp och juridik.
Ekonomisk uppföljning i ERP-system, samt diarieföring och spårbar dokumentation.
Utformning och förvaltning av ramavtal och strategiskt avtalsarbete.
Samverkan med interna funktioner och andra myndigheter.
Säkerställa ansvarsfördelning och effektiva rutiner mellan förvaltningar, inköp och centrala IT-funktioner.
Licenshantering / SAM
Rådgivning och framtagande av policys och riktlinjer inom SAM.
Styra processen kring licensinköp, installation och samordning med central IT-support.
Inventering, analys och optimering av licensmodeller och användning.
Identifiera och minimera risker för felaktig licensanvändning.
Inköp, förlängning och avveckling av licenser samt stöd vid inköp av nya tjänster och molnlösningar.
Administrera licensportaler, tilldelning och återtagande av licenser.
Livscykelhantering inklusive end-of-life-bedömningar och utökad support.
Operativt stöd
Stöd till förvaltningar och projekt vid budgetering och prognoser.
Kontroll av offerter och fakturor mot avtal.
Samverkan med inköp och juridik vid avtalsförhandlingar.
Rapportering till IT-ledning samt föredragande vid större avtalsteckningar.
Analys och rapportering
Sammanställa och analysera licens- och avtalsdata från flera interna källor.
Löpande statistik, uppföljning och ekonomisk rapportering.
Medverka vid interna och externa revisioner samt nationella granskningar.
Soros Consulting är specialister på att matcha erfarna IT- och verksamhetskonsulter med komplexa uppdrag inom offentlig sektor och energibranschen. Vi levererar kvalitet, engagemang och hög kompetens - alltid med fokus på långsiktigt värde för kunden.
Ansök idag, urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9603438