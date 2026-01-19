Legitimerad psykolog till BUP Danderyd
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar med psykisk ohälsa? Är du legitimerad psykolog med KBT-utbildning? Då ska du söka den här tjänsten som innehåller ett varierat arbete tillsammans med övriga kompetenta medarbetare på enheten!
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Danderyd är en öppenvårdsenhet som bedriver modern barn- och ungdomspsykiatrisk vård på specialistnivå.
Vi ansvarar för att bedöma och behandla psykiatriska sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar, 0-17 år, boende i Danderyd, Lidingö, Vallentuna samt Vaxholm kommun. BUP Danderyd behöver förstärkning med en vikarierande psykolog när en av våra medarbetare är föräldraledig. Hos oss befinner du dig i ett sammanhang med bred och specialiserad kompetens.
Tillsammans med kollegor med olika kompetenser bidrar du till en säker vård och omsorg av god kvalitet. På mottagningen arbetar ett trettiotal kvalificerade medarbetare; läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och administratörer. Medarbetarna på mottagningen arbetar yrkesmässigt självständigt samtidigt som ett tätt samarbete sker för att kunna erbjuda allsidig kompetens till våra patienter. Arbetet är varierat och ställer krav på flexibilitet, eget ansvar och förmåga att arbeta interprofessionellt. Vi arbetar både med person- och familjecentrerad omvårdnad där patient såväl som anhörigperspektivet är centralt i arbetet. Vi erbjuder både individuell behandling, gruppbehandling, föräldraföreläsningar och insatser via vår stöd- och behandlingsplattform. Utifrån ett personligt intresse har du möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt som gagnar mottagningen. Vi är subspecialiserade på Komet och små barn 0-5:11 år.
Vi är en stabil, välorganiserad mottagning med gott arbetsklimat, högt engagemang och gemensamskap. Vår mottagning ligger på Vendevägen 90 i Danderyd, med goda kommunikationer via Roslagsbanan eller buss till Mörby station alternativt tunnelbana till Mörby centrum eller Danderyds sjukhus.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att genomföra barnpsykiatriska bedömningar, utredningar och behandlingar av barn, ungdomar och deras närstående. Samarbete med kollegerna på mottagningen och andra vårdgivare som också arbetar med målgruppen är en naturlig del av arbetet.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad psykolog med KBT-utbildning och ha erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Tidigare erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och själv kunna strukturera och prioritera ditt arbete. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga, vara trygg i dina beslut och på ett konstruktivt sätt kunna omsätta och beakta andras synpunkter och perspektiv. Du kommunicerar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt både muntligt och skriftligt.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Danderyd är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
