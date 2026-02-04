Legitimerad logoped Habiliteringen Linköping
Legitimerad logoped med intresse för små barn med autism.
Habiliteringen är en länsövergripande klinik med verksamhet i Norrköping, Linköping och Motala.
Vi är cirka 120 medarbetare.
Vårt erbjudande
• En arbetsplats med stora möjligheter att forma sin egen roll utifrån kompetens och intresse.
• Mentorskap inom professionen.
• Kompetenta och engagerade kollegor.
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete.
• Friskvårdsbidrag och flextidsavtal.
Vi är en specialiserad verksamhet som erbjuder habiliteringsinsatser till barn, ungdomar och vuxna och deras anhöriga och nätverk. Inom habiliteringen arbetar vi teambaserat i multiprofessionella team utifrån ålder och funktionsnedsättning. Våra målgrupper är huvudsakligen individer med intellektuell funktionedsättning, autism och rörelsenedsättningar. Habiliteringsinsatserna utgör ett kvalitativt komplement till hälso- och sjukvårdens övriga insatser och samhällets generella stöd. I Linköping finns flera team som riktar sig till barn eller vuxna och där insatserna består av utredning, bedömning, behandling samt råd och stödPubliceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad logoped till ett av barnteamen i Linköping med fokus på små barn med autism. Hos oss kommer du att vara en del av ett multiprofessionellt team och ha både teamgemensamma och individuella besök. Du kommer att möta barn samt deras familj och nätverk i olika miljöer. Som logoped i teamet har du som arbetsuppgift att arbeta med interventioner inom autismområdet vilket innebär att utreda tal, språk, kommunikation, röst, oralmotorik och ätande. Rådgivning om alternativa kommunikativa strategier, förskriva kommunikationshjälpmedel samt skapa material och träningsprogram för tal, språk, kommunikation, röst, oralmotorik.
Du gör både individuella bedömningar, har besök tillsammans med andra yrkes-professioner. I samarbete med andra teammedlemmar ger du även information, handledning och utbildning till personer i barnets närmiljö.
Om dig
Legitimerad logoped med några års yrkeserfarenhet som logoped och kompetens av interventioner för barn med autism, Utbildning och erfarenhet inom Tillämpad beteende analys (TBA) är meriterande. Meriterande med utbildning inom AKK och Selektivt ätande.
Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och av teamarbete är meriterande.
Du har en naturlig förmåga att kommunicera och skapa bra samarbeten med olika professioner. Du är flexibel, ser möjligheterna i förändringar och har en positiv inställning. Ditt arbetssätt kännetecknas av en god kvalitet samtidigt som du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
