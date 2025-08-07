Legitimerad gymnasielärare
ABF Göteborg Vuxenutbildning AB / Gymnasielärarjobb / Ängelholm Visa alla gymnasielärarjobb i Ängelholm
2025-08-07
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABF Göteborg Vuxenutbildning AB i Ängelholm
, Helsingborg
, Malmö
, Kungsbacka
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker legitimerade lärare i kemi, fysik och biologi på deltidPubliceringsdatum2025-08-07Beskrivning
Utgångspunkten för vår undervisning är elevernas intressen, nyfikenhet och lust att lära. Våra ledord är nyfikenhet, samarbete och elevfokus. Vi bygger vårt lärande på den vuxnes livsvärld - samtidigt som vi utmanar den. På ABF Vux brinner vi för utveckling och grundar våra beslut på fakta. Vi drivs av att våra elever ska klara sin utbildning och nå sina mål. Vi är nyfikna på, och ser möjligheter i, elevers olikheter och mångkulturalitet.
I sommar startar vi upp verksamhet i Ängelholm och kommer att bedriva undervisning både på plats och på distans och det finns möjlighet att kombinera båda formerna. Kvalifikationer
Du är legitimerad gymnasielärare och behörig i minst ett av NO-ämnena, kemi, fysik, biologi, men gärna flera. Erfarenhet från undervisning inom vuxenutbildning är meriterande.
Som person är du kreativ, nytänkande, välstrukturerad och har en förmåga att inspirera andra. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har lätt för att anpassa dig till olika målgrupper och kulturer. Du har god datorvana och använder digitala hjälpmedel i din undervisning. Du är drivande och positiv till utveckling av vår verksamhet i nära samarbete med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som söker:
* är öppen för elevers olikheter och mångkulturalitet
* drivs av att våra elever ska klara sin utbildning och nå sina mål
* är van vid såväl grupp/närundervisning som undervisning på distans
VillkorVisstidsanställning mindre deltid, en anställning på under 40% på helåret med timlön. I första hand för laborationer på plats, men kan eventuellt kombineras med distansundervisning. Tillträde enligt ök. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega och fackförbunden Sveriges lärare och Vision. På ABF Vux har alla medarbetare semestertjänst med 30 dagars semesterrätt. Som lärare har du ett flexibelt arbetstidsavtal.
Ort, Ängelholm/Helsingborg. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt, dock senast 28 augusti.
Bifoga underlag som styrker din utbildning t.ex. legitimation och behörighetsförteckning.
Innan anställningsavtal upprättas kan du behöva visa utdrag ur belastningsregistret.
Till rekryteringsföretag och annonsförsäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla förfrågningar från annonsförsäljare och rekryteringsföretag i denna rekrytering.
ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjlighet för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Inom ABF jobb, en del av ABF vux erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten rusta och matcha via Arbetsförmedlingen.
ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finn även i Helsingborg, Borås, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vår distansutbildning växer och finns nu i flertalet kommuner från norr till söder. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Abf Göteborg Vuxenutbildning AB
(org.nr 556454-1380), http://www.abfvux.se Arbetsplats
ABF Vux Kontakt
Rektor
Pia Diurhuus pia.diurhuus@abfvux.se 070-164 42 13 Jobbnummer
9448819