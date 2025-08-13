Leg. Tandläkare
Tandläkare sökes - 2 dagar i veckan (möjlighet till heltid vid egna patienter)
Vi är en modern och trivsam tandläkarmottagning som brinner för att erbjuda högkvalitativ vård med omtanke, trygghet och ett leende - både för våra patienter och vår personal.
Nu söker vi en engagerad och kompetent tandläkare som kan avlasta oss två dagar i veckan - med möjlighet att utöka tjänsten till heltid om du har egna patienter att ta med.
Vad vi erbjuder:
Flexibelt upplägg: Anställning eller provision - Vi hittar den modell som passar dig bäst.
Möjlighet att behandla och utveckla din egen patientbas.
Modern utrustning, digital journalhantering och hög standard på all vår teknik.
Trevlig arbetsmiljö med härliga kollegor och korta beslutsvägar.
Möjlighet att växa och utvecklas i en klinik där din kompetens tas till vara.
En varierad patientkrets i alla åldrar.
Vi utför allt från bastandvård till oralkirurgi, implantatprotetik, estetisk protetik, lättare ortodonti och mycket mer.
Vid behov samarbetar vi nära med framstående specialister för att säkerställa att patienterna alltid får den bästa möjliga behandlingen.
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare i Sverige.
Arbetar självständigt, strukturerat och har god samarbetsförmåga.
Har en egen patientbas (meriterande, men inget krav).
Vill vara en del av en mindre och personlig klinik där kvalitet och service är i fokus.
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där du kan utvecklas, ha roligt och verkligen göra skillnad för patienterna.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till info@tandhalsaneskilstuna.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: info@tandhalsaneskilstuna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tigran Capital AB
(org.nr 559176-8519), http://www.tandhalsaneskilstuna.se
Careliigatan 9 A (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Tandhälsan Kontakt
David Karapetjan info@tandhalsaneskilstuna.se 016-133355 Jobbnummer
9456625