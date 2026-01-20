Leg. Tandhygienist sökes
2026-01-20
Tandhygienist till 70-100% tjänst
Visdomstanden är en mindre mottagning på Södermalm som erbjuder allmäntandvård. Mottagningen har funnits i många år och har trogna patienter med vana att regelbundet besöka tandhygienisten på mottagningen.
Vi söker dig som med varm hand och hjärta kan ta hand om våra patienter.
Förutom de sedvanliga tandhygienistuppgifterna får du även hjälpa till i sterilen, kalla dina patienter och vara en del av vårt team. Då vi är en liten mottagning är det viktigt att vi är samspelta, hjälps åt och har roligt på jobbet.
Vårt mål är att erbjuda våra patienter god vård och fint omhändertagande i många år framåt.
Vi söker dig med:
svensk tandhygienistlegitimation,
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift,
några års erfarenhet,
intresse och nyfikenhet för arbetet och människor.
Tjänstens omfattning kan vi komma överens om, det viktigaste är att vi har samma mål och tankesätt.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@visdomstanden.se
Detta är ett deltidsjobb.
Götgatan 21
116 46 STOCKHOLM
