Leg Sjuksköterska
Pajala Kommun / Sjuksköterskejobb / Pajala Visa alla sjuksköterskejobb i Pajala
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska till vårt korttidsboende.
Vill du arbeta i på vårt korttidsboende Gläntan där du får använda hela din kompetens och vara en nyckelperson i vårdkedjan? Då är det här tjänsten för dig!Om tjänsten
Som sjuksköterska på vårt korttidsboende arbetar du med patienter som är i behov av tillfällig omsorg. Du har en central roll i att planera, genomföra och följa upp medicinska insatser i nära samarbete med övrig vårdpersonal.Arbetsuppgifter
• Ansvara för och utföra medicinska bedömningar och behandlingar
• Samordna vårdinsatser med andra professioner
• Dokumentera enligt gällande riktlinjer
• Delta i vårdplanering och uppföljning
• Handleda och stötta omvårdnadspersonalKvalifikationer
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har ett personcentrerat förhållningssätt
• Trivs med att arbeta självständigt och i team
• Har god kommunikationsförmåga
• Erfarenhet av kommunal vård eller korttidsboende är meriterande
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281039-2025-137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Petra Sundqvist Wallberg petra.sundqvist-wallberg@pajala.se 097812131 Jobbnummer
