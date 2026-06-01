Svetsare sökes - Härryda
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Svetsarjobb / Härryda
2026-06-01
Vi söker en erfaren svetsare till vår kund i Härryda som utvecklar och tillverkar trailers, jumbos, släp och kärror. Här blir du en del av en verksamhet där kvalitet, säkerhet och smart teknik står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Svetsning av balkar och stålkonstruktioner
Repetitivt produktionsarbete med höga kvalitetskrav
Säkerställa att produkter uppfyller certifieringskrav
Svetsmetoder
MMA (pinnsvetsning)
MIG/MAG
TIG
Vi söker dig som
Har erfarenhet av svetsning, gärna i produktion
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med strukturerat och repetitivt arbete
Fungerar bra både självständigt och i team
Vi erbjuder
Omgående start och introduktion
Dagtid, måndag–fredag
Stabil arbetsplats med långsiktiga möjligheter
📩 Låter det intressant? Ansök redan idag – urval sker löpande!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
