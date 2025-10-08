Leg Sjuksköterska
2025-10-08
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pajala Kommun i Pajala
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Pajala kommun har infört dubbelt OB tillägg för sjuksköterskor som jobbar inom socialförvaltningen.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill vara en del av vårt engagerade team inom kommunal hälso- och sjukvård. Du kommer att arbeta med patienter i deras hem eller på särskilda boenden, där du ansvarar för medicinska bedömningar, läkemedelshantering, samordning och uppföljning av vårdinsatser.
Arbetet sker främst dagtid, men viss tjänstgöring under helg och nätter ingår enligt schema. Arbetsuppgifter
* Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL
* Bedöma och planera vård i samråd med patient och anhöriga
* Samverka med andra professioner och vårdgivare
* Handleda och stödja omvårdnadspersonal
* Dokumentera enligt gällande riktlinjerKvalifikationer
* Legitimerad sjuksköterska
* Erfarenhet av kommunal vård är meriterande
* God samarbetsförmåga och självständighet
* Kunskap om delegering och patientsäkerhet
* B-körkort krävs
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281058-2025-138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Petra Sundqvist Wallberg petra.sundqvist-wallberg@pajala.se 097812131 Jobbnummer
