Säljare Dagligvaruhandeln i Mälardalen

Fmcg Partner Sweden AB / Säljarjobb / Eskilstuna
2026-06-01


Om oss FMCG Partner är ett av Sveriges ledande säljbolag inom dagligvaruhandeln (DVH), Servicehandeln, Apotek, Foodservice och online. Vi arbetar med inriktad butiksförsäljning och har hand om över 70 varumärken där flertalet är starka marknadsledare. Med våra 120 personer på fältet skapar vi långsiktiga resultat som syns. FMCG Partner är en del av SSI - Sales Services International som är världens största leverantör av säljtjänster med 87 000 anställda och en omsättning på 12 MDKR.
Arbetsuppgifter Din främsta uppgift är att sälja in produkter till dagligvarubutikerna av de varumärken som kommer att ingå i din portfölj. I arbetet ingår även att bevaka kundernas position och samla in data vid dina besök. Ditt resultat kommer utveckla kundernas position på marknaden och du är en stor nyckelspelare i deras framgång.
Vem söker vi? Vi söker en säljare som kan bygga relationer med butikens inköpare, har möjligheten att komma till avslut och leverera goda resultat. Du är van att hantera olika typer av personer, men tappar inte fokus från vad ditt butiksbesök handlar om. Du är pålitlig, strukturerad och kan planera din vardag på eget initiativ.
Du behöver vara social, utåtriktad och älska möten med inköpare. Vi ser gärna att du har jobbat som säljare inom DVH tidigare men dina personliga egenskaper & egna driv väger tyngre oavsett erfarenhet.
Du kommer bearbeta butiker i ett distrikt som geografiskt sträcker sig ungefär mellan Karlstad, Örebro och Norrköping.
Våra krav på dig som söker

Du är van att bygga och underhålla yrkesmässiga relationer

Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna butik/DVH

B-Körkort

God datavana

Meriterande

erfarenhet från DVH med upparbetade relationer i butik

erfarenhet av nykundsbearbetning

erfarenhet av CRM-systemet Genero

Vi erbjuder

Starka och intressanta varumärken i portföljen.

Ett roligt, omväxlande arbete med frihet under ansvar.

Engagerade & positiva kollegor.

Kunnig säljledning

Egen tjänstebil

En stabil fast lön + bonus

Arbetstider Mån-Fre mellan kl. 8-17

Vi önskar dig lycka till och varmt välkommen med dig ansökan.
Notera att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdatum då vi ämnar kalla till intervjuer löpande under rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7830587-2029528".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fmcg Partner Sweden AB (org.nr 556814-6327), https://fmcg.teamtailor.com
632 20 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Fmcg Partner

Jobbnummer
9940564

