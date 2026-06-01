Inköpsstrateg till Kommunstyrelsens förvaltning
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Inköpar- och marknadsjobb / Varberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Varberg
2026-06-01
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning i Varberg
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Tjänsten är placerad på kommunstyrelsens förvaltning. Här arbetar vi nära de politiska besluten och har en viktig roll i att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamheter. Vår vardag präglas av samarbete och engagemang och vi bidrar till långsiktig samhällsplanering, hållbar tillväxt och god service till invånarna.
För att möjliggöra ett samlat och effektivt införande av ett koncernövergripande kategoribaserat arbetssätt behövs en central resurs som ansvarar för etablering, koordinering, metodstöd, utbildning och förändringsledning. Du blir länken mellan berörda verksamheter och koncernövergripande funktioner. Vi utökar därmed vår verksamhet med ny roll som inköpsstrateg- Kategorigrupp Varor.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
I rollen som inköpsstrateg leder du arbetet med att utveckla ramverk och styrmodell för ett kategoribaserat arbetssätt i syfte att skapa och utveckla effektiva arbetssätt. Du leder förändrings- och utvecklingsresan genom att aktivt utbilda och coacha organisationen, samtidigt som du tillsammans med kategoriansvarig och representanter från verksamheten tar fram och utvecklar kategoristrategier för respektive kategori för att skapa verklig och mätbar effekt. Tillsammans genomför ni initiala och fördjupade analyser, ni följer upp och presenterar mål och nyckeltal gällande kostnadsbesparingar, kvalitet och avtalstrohet. Som inköpsstrateg har du en nyckelroll i att säkerställa förankring av det kategoribaserade arbetssättet i ledning och verksamhet. Du rapporterar till inköpschef.
I rollen ingår även att stötta inköpsorganisationen inför större upphandlingar samt att utbilda och stödja verksamhetschefer och kollegor i kategoristyrt arbetssätt under etableringsfasen och därefter löpande. Du kommer även att bidra till att utveckla arbetet med leverantörsrelationer och metod för leverantörsstyrning.
Du förväntas bidra till en innovativ miljö där vi ständigt söker bättre vägar för att nå våra prioriterade mål.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och implementera kategoristrategier från analys till genomförande.
• Ta fram beslutsunderlag, analyser och genomföra uppföljningar.
• Följa upp kategoriområdets affär utifrån volym, lönsamhet, risk och KPI:er.
• Portföljstyra, prioritera och utveckla kategoriportföljen utifrån behov och affärsmål.
• Arbetsleda, coacha och utveckla teamet (3 kategoriledare) samt skapa förutsättningar för resultat och engagemang inom kategorigrupp Varor.
• Leda och samordna utvecklings- och förändringsinsatser.
• Stödja chefer och verksamheter i strategiskt utvecklingsarbete.
• Utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt och processer.
• Samverka med interna och externa aktörer.
• Omvärldsbevaka och identifiera utvecklingsbehov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- Utbildning på högskole/-universitetsnivå eller yrkeshögskola inom upphandling, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att driva komplexa projekt.
• Mycket god analytisk förmåga.
Tillika har du erfarenhet av att leda tvärfunktionella grupper och projekt och att utveckla processer, metoder och arbetssätt. Erfarenhet av förändringsledning är av vikt. Har du dessutom erfarenhet av förändringsledning inom inköp ses det som meriterande. Även erfarenhet av avtalsuppföljning och leverantörsstyrning samt kunskap om LOU och offentlig upphandling är meriterande.
Du är en trygg och naturlig ledare som har lätt för att få med dig andra även utan formellt mandat. För framgång i arbetet värdesätter vi också att du är samarbetsorienterad och lyhörd. Genom att kombinera tydlighet med ett öppet och inkluderande arbetssätt bygger du förtroendegivande relationer. Du kommunicerar tydligt och övertygande, både muntligt och skriftligt, och skapar både engagemang och tydlig riktning i det arbete du driver. Du lyssnar aktivt, skapar goda dialoger och bygger förtroendefulla relationer genom ditt sätt att kommunicera.
Vi söker dig som är strategisk och analytisk, med förmåga att se till helheten och skapa struktur även i komplexa sammanhang. Du är självgående och van och bekväm med att ta initiativ. Med ett starkt lösningsfokus och kvalitetstänk driver du självständigt frågor inom ditt ansvarsområde. Med din förmåga att förankra arbetssätt och driva förändring bidrar du till utveckling som håller över tid.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gör en helhetsbedömning av dina samlade kompetenser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enligt utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Avdelningschef
Nathalie Rapp nathalie.rapp@varberg.se +46340697194 Jobbnummer
9940575