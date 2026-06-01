Fastighetskoordinator/teknisk förvaltare till Sydöstra Jämtlands pastorat
2026-06-01
Sydöstra Jämtlands Pastorat står inför en spännande och viktig utvecklingsresa. Nu satsar vi och söker vi en fastighetskoodinator/teknisk förvaltare som ska komplettera vår fastighetsgrupp.
Pastoratet har 101 registrerade markområden och 340 byggnadsverk. Vårt fastighetsbestånd omfattar allt från kulturhistoriskt värdefulla kyrkobyggnader till verksamhetslokaler och ekonomibyggnader – miljöer som bär både historia, framtid och ett stort samhällsansvar.
Nu söker vi dig som vill vara med och skapa struktur, långsiktighet och kvalitet i vår fastighetsförvaltning.
Om rollen
Som fastighetskoordinator/teknisk förvaltare får du en central och betydelsefull roll i pastoratets fastighetsarbete. Tillsammans med andra medarbetare i vår fastighetsgrupp stärker du organisationen och bidrar till att vi kan arbeta mer planerat, hållbart och strategiskt. Du kommer att arbeta nära både interna och externa aktörer och vara en nyckelperson för att omsätta planer till verklighet. Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till bil.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordning och uppföljning av löpande drift- och underhållsåtgärder
Medverkan i underhållsplanering, projektberedning och uppföljning
Teknisk och administrativ uppföljning av fastigheter och entreprenörer
Stöd i myndighetskrav, dokumentation och regelefterlevnad
Bidra till struktur, rutiner och utveckling av fastighetsprocesserna
Arbeta med energieffektivisering och långsiktigt hållbart underhåll
Rollen anpassas till rätt kandidats erfarenhet och kompetens – vi ser detta som en styrka.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom fastighet, bygg eller teknik. För att lyckas i uppdraget krävs god förståelse för fastighetsdrift, underhåll och tekniska system. Du behöver också ha förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat. Vi ser också att du är en kommunikativ och samarbetsinriktad person.
Har du erfarenhet av kulturhistoriska byggnader, offentlig verksamhet eller energieffektivisering i allmänhet och fastighetssystemet LEB system i synnerhet så är det meriterande – men inte ett krav.
Vi erbjuder en meningsfull roll där ditt arbete bidrar till att bevara och utveckla viktiga samhällsmiljöer. Hos oss får du möjlighet att påverka, bygga struktur och göra verklig skillnad.
Välkommen med din ansökan!
Känner du igen dig och vill vara med och stärka fastighetsförvaltningen i Sydöstra Jämtlands pastorat? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydöstra Jämtlands Pastorat
(org.nr 252005-0259), https://www.svenskakyrkan.se/
Kyrkvägen 31
)
834 96 BRUNFLO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sydöstra Jämtlands pastorat, Fastighet Kontakt
Fastighetschef
Gunnar Sundström gunnar.sundstrom@svenskakyrkan.se 063-140306
9940580